Ceci Ponce y la transición de género de su hijo: “ya no quiere que le diga Celeste, ahora es Milo”

“’Me dice ‘ya salí de mi clóset de cristal’”

Ceci Ponce es una de las estrellas de la televisión que sorprende con su carisma, entusiasmo y manera de ver la vida. Lo mismo está feliz haciendo una rutina de ejercicio que caminando en una pasarela o interpretando un personaje en las pantallas o el teatro.

A través de sus redes sociales, la argentina no duda en compartir su rutina, desde preparar el desayuno, maquillarse, hacer un casting o llevar a sus hijos a la escuela. Particularmente llama la atención la química y la libertad con la que se vincula con sus pequeños.

Ponce tiene tres hijos, Celeste, de su relación con Eduardo Arroyuelo y León y Lucas con Francisco Covarrubias, sin embargo, desde 2022, compartía como su hija optaba por una vestimenta atípica a la de cualquier niña e incluso se refería a ella como hije.

La jovencita de 14 años sigue en la búsqueda de su verdadera identidad, pero en cada paso Ceci camina junto a ella.

“Ya me dijo el otro día que ya no quiere que le diga Celeste, ahora quiere que le diga Milo. Entonces yo perfecto, ahí ya es Milo. Me dice ‘ya salí de mi clóset de cristal’”, reveló la argentina.

Y añadió que “para mí las personas son esencias, o sea, van más allá de la definición. Y yo esto lo pensé desde siempre, desde que era chiquita. Entonces Milo, pues es así y lo amo”.

Ante cuestionamientos sobre si tuvo dificultades en la escuela o cómo tomaron el plantel, sus maestros y compañeros, Ponce afirma que no hubo ninguna situación extraña o difícil.

“Él se presentó así en la escuela y la escuela abraza… para todas las escuelas es un momento diferente del que nos tocó a nosotros. Por suerte. Y aparte tienen un concepto del amor (los jovencitos de ahora)… todos tienen novias, novios, novies, o sea, es una cosa hermosa”, expreso la actriz.

Sobre la etapa que vive Milo, entre la pubertad y la adolescencia, momento difícil en muchos jóvenes, podría pensarse que la actriz y su familia viven un momento complejo, sin embargo, es todo lo contrario, según relata Ceci.

“La verdad es hermoso. Es buen estudiante, es deportista y tenemos una relación muy bonita, no sólo con él, con mis otros hijos también. A mí nada me sorprende de nada, entonces yo los amo, los abrazo, los apoyo, los acompaño a los tres, en lo que sean, son mis hijos”, indicó.

Y por último dejó un mensaje o consejo que va más allá de tener un hijo o hija en proceso de transición.

“La cosa es que si tu quieres ser feliz, pues la mejor manera es dejar ser feliz a los demás y abrazar lo que hay y lo que se presenta en todas las relaciones, con todas las personas, sea laboral, familiar, amorosa, hay que abrazar lo que hay, si no mejor alejarte”, finalizó.

