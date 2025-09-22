Suscríbete
Famosos

Ceci Ponce y la transición de género de su hijo: “ya no quiere que le diga Celeste, ahora es Milo”

La actriz argentina reveló que sabía que había algo distinto en su hija desde chiquita.

September 22, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ceci-Ponce-Milo.jpg

La argentina ya se refería a él como hije desde hacía varios años.

Instagram

“’Me dice ‘ya salí de mi clóset de cristal’”

Ceci Ponce es una de las estrellas de la televisión que sorprende con su carisma, entusiasmo y manera de ver la vida. Lo mismo está feliz haciendo una rutina de ejercicio que caminando en una pasarela o interpretando un personaje en las pantallas o el teatro.

A través de sus redes sociales, la argentina no duda en compartir su rutina, desde preparar el desayuno, maquillarse, hacer un casting o llevar a sus hijos a la escuela. Particularmente llama la atención la química y la libertad con la que se vincula con sus pequeños.

Ponce tiene tres hijos, Celeste, de su relación con Eduardo Arroyuelo y León y Lucas con Francisco Covarrubias, sin embargo, desde 2022, compartía como su hija optaba por una vestimenta atípica a la de cualquier niña e incluso se refería a ella como hije.

La jovencita de 14 años sigue en la búsqueda de su verdadera identidad, pero en cada paso Ceci camina junto a ella.

“Ya me dijo el otro día que ya no quiere que le diga Celeste, ahora quiere que le diga Milo. Entonces yo perfecto, ahí ya es Milo. Me dice ‘ya salí de mi clóset de cristal’”, reveló la argentina.

Y añadió que “para mí las personas son esencias, o sea, van más allá de la definición. Y yo esto lo pensé desde siempre, desde que era chiquita. Entonces Milo, pues es así y lo amo”.

Ante cuestionamientos sobre si tuvo dificultades en la escuela o cómo tomaron el plantel, sus maestros y compañeros, Ponce afirma que no hubo ninguna situación extraña o difícil.

“Él se presentó así en la escuela y la escuela abraza… para todas las escuelas es un momento diferente del que nos tocó a nosotros. Por suerte. Y aparte tienen un concepto del amor (los jovencitos de ahora)… todos tienen novias, novios, novies, o sea, es una cosa hermosa”, expreso la actriz.

Sobre la etapa que vive Milo, entre la pubertad y la adolescencia, momento difícil en muchos jóvenes, podría pensarse que la actriz y su familia viven un momento complejo, sin embargo, es todo lo contrario, según relata Ceci.

“La verdad es hermoso. Es buen estudiante, es deportista y tenemos una relación muy bonita, no sólo con él, con mis otros hijos también. A mí nada me sorprende de nada, entonces yo los amo, los abrazo, los apoyo, los acompaño a los tres, en lo que sean, son mis hijos”, indicó.

Y por último dejó un mensaje o consejo que va más allá de tener un hijo o hija en proceso de transición.

“La cosa es que si tu quieres ser feliz, pues la mejor manera es dejar ser feliz a los demás y abrazar lo que hay y lo que se presenta en todas las relaciones, con todas las personas, sea laboral, familiar, amorosa, hay que abrazar lo que hay, si no mejor alejarte”, finalizó.

Ceci Ponce
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Diana-Bracho.jpg
Famosos
Diana Bracho regresa a las telenovelas, pero destapa temas de salud: “Tengo un problema… me van a operar”
September 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Arturo-Carmona-carro.jpg
Famosos
Arturo Carmona: Enorme árbol cae sobre su auto; este es su estado de salud
September 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
peso pluma reloj.jpg
Famosos
Peso Pluma estrena look que incluye reloj de 7 millones de pesos
September 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
aaron-mercury--censura--.jpg
Famosos
Censuran a Aarón Mercury al quejarse por pregunta en vivo: “Metieron a mi madre, qué falta de respeto”
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
vestido de Galilea Montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo “recicla vestido": llora y hace llorar a su novio Isaac Moreno por el significado
Jessica Marmolejo, su directora creativa, escribió: “reciclamos este vestido para mi Galilea Montijo con una hermosa historia”
September 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
elminado casa de los famosos.jpg
Famosos
El octavo eliminado de La Casa de los Famosos es de Team Día y no fue Dalilah Polanco
El Cuarto Día sufrió otra baja luego de que Aldo de Nigris fue salvado por Abelito
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
salvacion caa de los famosos (1).jpg
Famosos
Salvación cardíaca: Team Noche tuvo la suerte de su lado y Aldo recibió la ayuda de Yetus y Abelito
Al elevador del destino subieron también Yurem (amigo de Guana) y Yetus Prime (amigo de Aldo)
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
¡Le llovió sobre mojado!
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero