Se pierden los tres perros de José Manuel Figueroa y aparecen en otro estado: “No sé cómo llegaron allá”

“¿Cómo llegaron los perros hasta allá? No sé”.

El cantante José Manuel Figueroa dio a conocer a través de sus redes sociales que sus tres perros se extraviaron cuando por un descuido se quedó el portón de su casa abierto.

La desaparición movilizó al también actor y a una comunidad local de Cuernavaca para hallar a sus mascotas por las que ofrecía una recompensa.

Según contó Figueroa, el incidente ocurrió cuando uno de sus trabajadores dejó por error la puerta abierta de su casa durante toda la noche, lo que provocó que los canes salieran sin que nadie lo advirtiera.

José Manuel indicó que su familia no se percató de la ausencia de los animales hasta la mañana siguiente.

“Hola mi gente de #Cuernavaca, buenos días... Quiero pedir su apoyo para localizar a mis mascotas, ‘Kiwi’, ‘Enzo’ y ‘Adolfo’. Desafortunadamente anoche, por accidente se quedó mi portón abierto y se salieron sin darnos cuenta. Échenme la mano por favor, ayúdenme a compartir y si alguien tuvo la oportunidad de agarrarlos se los voy a agradecer”, indicó Figueroa.

Visiblemente angustiado, el intérprete dijo que “hoy me desperté con una triste, terrible noticia. Se me salieron tres perros, se me perdieron. Llevo toda la mañana buscándolos, desde las seis de la mañana los estamos buscando, no los hemos podido encontrar”.

Añadió que estaba preocupado, triste y nervioso, pues sus perros están muy consentidos y pensaba que estaban juntos. Además, expresó que les tiene mucho amor y que esperaba poderlos encontrar.

Horas más tarde, el hijo de Joan Sebastian, compartió que estaba viajando rumbo a Tenango de Arista, en el Estado de México, donde le dijeron que ya habían encontrado a sus mascotas.

“Parece ser que tienen los perros allá, vamos en camino. Estoy emocionado, preocupado, espero que estén bien, ojalá me los entreguen con bien”, expresó.

Después, José Manuel compartió un mapa del viaje que estaba emprendiendo y a donde se habrían trasladado los canes, a 72 kilómetros de su hogar desde Morelos al Estado de México, al tiempo que se cuestionaba cómo llegaron los perros hasta allá.

Finalmente, el cantante pudo confirmar que sí tenían a sus animales y los pudo recuperar.