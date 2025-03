Carlos Said ya quiere casarse y le manda brutal mensaje a los ex de su amada Claudia Martín

“Estoy muy enamorado”, dijo Carlos Said ante la prensa, al hablar de su amada Claudia Martín.

El actor no quiere perder el tiempo, y tan ama a la protagonista de “Juegos de amor y poder”, que va con todo y muy pronto le pedirá matrimonio.

Es tal su enamoramiento y planes de casarse, que confirmó a los medios que Claudia Martín ya anuló su matrimonio religioso con el productor Andrés Tovar, actual pareja de Maite Perroni. Aprovechando la mención al ex de su novia, le envió un brutal mensaje:

“Ese es un caso que ella ya solucionó, le agradezco a sus ex que ya la tengo yo, y no la dejo ir, ¡me la pelan!”.

A decir de Carlos Said, no perderá la oportunidad de estar con Claudia Martín: “Ya está lista. Yo voy con todo, yo no pierdo el tiempo... ¿tú crees que la voy a dejar ir? Yo disfruto de mi trabajo, mi familia, mi mujer y no necesito nada más”.

Carlos Said y Claudia Martin Instagram

Incluso confirmó que la relación familiar es excelente, así que no hay pretextos ni problemas como ocurren con otros noviazgos: “Mi mamá la ama, la adora, mi abuela... Ella, en su familia, también me adoran”.

Asimismo, en una entrevista previa a Televisa Espectáculos, Carlos Said contó que ya ha hablado de boda con Claudia Martín, a quien considera la mujer de su vida.

“Me consiente todos los días, cada día estoy más seguro que es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y justo hoy en la mañana estábamos hablando de si nos casaríamos... No estoy diciendo que va a ser pronto, pero la realidad es que Claudia es el amor de mi vida”.

De hecho, Carlos Said ya hasta pensó en darle una reliquia familiar al momento de pedirle matrimonio: “Tengo un anillo guardado , el otro día estábamos hablando y yo sí me caso, la verdad. Es un anillo familiar, nos gustan las tradiciones, la herencia y ya estoy muy enamorado”.