Carlos Rivera compartió destrozado la muerte de una persona crucial en su carrera artística: ‘Se ha ido al cielo’

En medio de los meses de alegría y satisfacción que llevaba viviendo a raíz de sus éxitos profesionales y personales, Carlos Rivera experimentó un enorme dolor que lo hizo recordar su pasado. Esto debido a que recibió la lamentable noticia de que alguien a quien consideró su “mentora”, perdió la vida, lo que lo hizo agradecer por las experiencias que compartieron y por haber tenido la oportunidad de despedirse, aún sin saber que esa era la última vez que se veían.

Carlos Rivera se desgarró por la muerte de una de sus mentoras: ¿quién fue la mujer que lo ayudó a cumplir sus sueños?

Mediante un sentido post en su cuenta de Instagram, plataforma en la que actualmente acumula 9.6 millones de seguidores, Carlos Rivera anunció desolado el fallecimiento de una mujer que habría sido un pilar sumamente importante en su carrera. Se trata de “Madre Petra”, una monja y directora de la escuela que le dio al intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” los elementos necesarios para poder dedicarse a la música.

“Con profunda tristeza me entero de que nuestra queridísima Madre Petra se ha ido al cielo. No hay duda de que es así. Una mujer fuerte y entregada al servicio de Dios y a la educación en Huamantla. Cuántas generaciones la recordaremos con tanto cariño, porque fue directora del Colegio Juana de Arco desde que se tiene memoria. Ahí estudiamos todos mis hermanos y yo. Qué alegría me da haberme reencontrado con ella para grabar ‘Mi música, mi tierra’, de Disney Plus y poder darle ese gran abrazo. La recordaremos por siempre. Descanse en paz”, escribió el investigador de "¿Quién es la Máscara?”.

Carlos Rivera se despidió de una de sus mentoras Instagram

Este mensaje de Carlos Rivera rápidamente fue respaldadopor colegas del medio artístico, como Isabel Lascurain y Mariana Seoane, quienes le mandaron sus más sinceras condolencias. Por otra parte, decenas de fanáticos que al igual que el esposo de Cynthia Rodríguez crecieron y se formaron en Tlaxcala, reconocieron la enorme labor que “Madre Petra” hizo durante todos los años que estuvo al frente de este colegio.