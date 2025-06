Brenda Bezares en exclusiva: “Quieran o no, para bien o para mal, ya pasé a la historia”

Sin descuidar su carrera individual, Brenda Bezares ha priorizado a su familia y siempre ha estado dispuesta a apoyar incondicionalmente a su esposo, Mario Bezares, y a sus hijos, sin importar las críticas.

“Siempre acompaño a mi familia en sus proyectos importantes porque somos un equipo. Cuando yo tengo mis compromisos, Mario me apoya, y cuando él tiene los suyos, yo lo acompaño. Nos hace bien estar juntos: nos cuidamos, nos protegemos y también nos divertimos muchísimo”, compartió.

Sobre el nuevo proyecto de Mario, La señora presidenta, Brenda confía plenamente en que Mario lo hará con profesionalismo: “No lo he visto, pero ya quiero. Ya lo he visto interpretando papeles de mujer en otras obras —incluso hemos trabajado juntos—, pero sé que en esto estará sensacional”, expresó.

“AUNQUE ALGUNOS SE BURLARON, LA CANCIÓN FUE UN ÉXITO”

Tras las críticas por su canción Demasiado fuerte, Brenda aclaró que su trayectoria en la música no es nueva.

Aunque el público la descubrió como cantante durante la participación de Mario en La casa de los famosos México, los comentarios negativos no la afectan. “Nunca me meto en polémicas; respeto lo que la gente opine porque sé lo que valgo. Esto no es nuevo para mí. La gente me conoció en la música gracias a LCDLFM, pero ya llevo tiempo en esto. De hecho, el 6 de junio estrenó un nuevo sencillo, Yo soy quién brilla, con letra y composición mías”.

Lejos de desanimarse, Brenda ha convertido el hate en motivación para seguir creando y aprovechar el foco mediático: “Estoy escribiendo y componiendo. Aunque algunos se burlaron, la canción fue un éxito, llegó al número uno en Spotify, fue viral y tendencia en redes. Si fue broma o no, lo agradezco porque fue un punto a favor. Quieran o no, para bien o para mal, ya pasé a la historia, aunque sea en este momento”.

Las batallas de Brenda Bezares

Mario Bezares y Brenda Bezares se conocieron gracias a una estilista. (Facebook/MarioBezaresMB / Unsplash)

En torno a las situaciones difíciles que ha vivido, Brenda compartió una referente a su salud, pues ha enfrentado con valentía un problema cardíaco congénito: “A los cinco años me detectaron un soplo en el corazón. Estuve en tratamiento hasta los 12, cuando me operaron por una comunicación intraauricular. Hoy sigo con esa condición, que afecta el flujo sanguíneo. Actualmente tengo arritmias y estoy en tratamiento con el Dr. Cedillo. No me limita, pero debo cuidarme: no tomar alcohol, no fumar, dormir bien y comer saludable”.

Además, junto a Mario, Brenda ha superado injusticias y aprendido a ignorar las opiniones ajenas: “Hemos pasado por tanto que ya nada nos afecta. Lo platicábamos hace poco: desde el encierro injusto de Mario hasta hoy. Sabemos quiénes somos, lo que hemos vivido y de qué estamos hechos. La piel se te hace dura ante las críticas”, aseguró.