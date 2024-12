Boda, una pérdida y el anhelado embarazo: A Ana Brenda Contreras le cambió la vida en 2024

El 2023 terminó para Ana Brenda Contreras con la extirpación de sus implantes de seno a favor de su salud, y el destino le tenía preparado un año 2024 que, sin duda, le cambió la vida por completo.

Y es que la actriz de telenovelas cierra el 2024 casada y embarazada, luego de vivir una dolorosa pérdida a mediados del año.

Fue el 27 de enero cuando se casó con el empresario Zacarías Melhem. Ellos ya se conocían desde antes, pero cada uno tenía sus parejas. Ana Brenda era amiga de Daniela Melhem, hermana de su ahora esposo.

Ana Brenda Contreras está embarazada. Instagram

Ante 300 invitados y en La Hacienda Zotoluca, Ana Brenda y Zacarías se casaron en el estado mexicano de Hidalgo. El amor se les nota, como en el cumpleaños del empresario, y la emotiva felicitación de la actriz.

Al respecto del matrimonio, Ana Brenda contó a De Primera Mano, que es realista, pues “el casarte asegura la felicidad, como tampoco estar solo significa que seas una persona que esté sola, que se sienta sola. Yo creo que hay que buscarla todos los días y pues nos arriesgamos, y eso creo que es superaplaudible de los dos”.

Para septiembre de 2024, Ana Brenda confirmó que perdió el bebé que esperaba y estaba en duelo. Compartir su triste experiencia abrió la conversación para otras mujeres que han atravesado por el mismo problema, pero callan en medio del dolor.

Apenas hace un mes, Ana Brenda le dijo a Despierta América: “Lo que quise compartir ya lo compartí, es un duelo, no deja de ser un duelo y todos los duelos no tienen una manera de ser específica. Pero sobre todo este es particular por lo que yo ponía ahí, que generalmente lo hacemos menos porque tal vez no conociste a tu hijo…”.

Pero el año no termina aún y le guardaba una sorpresa...

La noche del 11 de diciembre, Ana Brenda confirmó que está embarazada. En imágenes junto a su marido, la actriz anunció que en 2025 esperan a su bebé, quien nacería en mayo aproximadamente.