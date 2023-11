¿Belinda embrujó a Christian Nodal? Revelan que la cantante le habría hecho un poderoso ‘amarre’ a su ex

Belinda y Christian Nodal se separaron en el 2022 luego de varias especulaciones y hasta planes de boda; más de un año después de esto, el supuesto testimonio de una persona señala a la cantante por, supuestamente, haber intentado hacerle una “brujería” a su ex.

Christian Nodal fue novio de Belinda durante casi dos años; luego de que terminara con ella, conoció a Cazzu y, finalmente, formó una familia con ella. En la actualidad, la pareja radica en Argentina , alejada de los reflectores y el escándalo.

Sin embargo, la relación entre Belinda y Christian podría ser analizada bajo otro punto de vista luego de que recientemente se viralizara un testimonio de una mujer que, asegura, encontró un “amarre” que la cantante le habría hecho a su ex para mantenerlo cerca de ella.

ASÍ FUE EL AMARRE QUE SUPUESTAMENTE BELINDA LE HIZO A CHRISTIAN NODAL

La mujer, identificada como Yeyetzi, una “maestra de ciencias ocultas”, relató para el podcast de Gabogabb que, hace más de un año, se topó con un “trabajo” de brujería, y narró las impactantes condiciones en las que esto pasó, al parecer, dentro del panteón de Catemaco:

“Había fotografías, había rezos, una oración, estaban ambos, y también había una enfermedad de por medio”

“Dentro de una exploración me tocó la fortuna de sentir un trabajo muy fuerte, desenterrarlo y ver todo lo que había ahí. Cuando hay un trabajo de hace meses es un olor insoportable. Había fotografías, había rezos, una oración, estaban ambos (Belinda y Nodal), y también había una enfermedad de por medio”, detalló la mujer.

Aunque la bruja no confirmó que fue Belinda quien hizo este “amarre”, sí brindó varias pistas para dejar entrever que ella fue la responsable:

“Se había escuchado que había venido uno de los dos artistas, por no meter en problemas. Ya se sabía, no es algo raro que los artistas nos visiten”, aseguró.

“ME METÍ EN PROBLEMAS...”

Finalmente, Yeyetzi narró que desenterró ese trabajo y liberó a las personas afectadas, aunque ello le trajo consecuencias después:

“A la hora de sacar el frasco, desenterrarlo, yo me sentí comprometida a realizar un proceso para liberar”

“Yo desenterré el frasco, no te voy a mentir, no gano nada con eso, pero siempre he sido muy blanda de corazón. A la hora de sacar el frasco, desenterrarlo, yo me sentí comprometida a realizar un proceso para liberar”, aseguró la mujer.

Yeyetzi logró desvanecer el “amarre"; sin embargo, ello le desencadenó una serie de dificultades con el paso de los meses:

“Me metí en problemas porque después se acercó conmigo la persona que realizó el trabajo, pero cuando se acercó yo ya había liberado todo esto. No ganaba nada, pero la conciencia de decir ‘qué mal’ porque son dos personas fuertes, dos personas buenas y no se estaban haciendo mal entre ellos, ya se estaban llevando a una persona que podía haber fallecido en ese momento”, se le escucha decir.

Al final, hasta tuvo un agradecimiento, y es que al parecer la enfermedad sí estaba afectando a alguien:

“Después de un par de meses me contactaron directamente. Me fueron a ver, cosa que a mí me sorprendió bastante (...) lo hace uno por estar tranquila y de repente llegaron a entregar ofrenda de agradecimiento por lo que se había hecho”, concluyó Yeyetzi.