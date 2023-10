Christian Nodal revela cómo es su vida en Argentina junto a su nueva familia: “Volví a sentirme como humano”

Christian Nodal disfruta al máximo su nueva vida, la relación con su novia Cazzu y a su pequeña hija

En una entrevista que sostuvo con Mario Chavez Director, Christian Nodal reveló cómo es su vida en Argentina junto a su nueva familia y el por qué eligió vivir alejado de casi de todo.

“Vivo en un campo en donde no se cruza nadie con quien platicar. Están unos vecinos muy a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta (Cazzu), hacemos de comer juntos, nos sentamos, tomamos unos matecitos y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo”, platicó el joven cantante.

“Ahí (en su hogar) me la paso viendo películas, yo hago mis compras y yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso y volví a sentirme como un humano; si alguien me ve por los tatuajes y veo que se ríen de mí o que no les gustan, me da felicidad”, agregó el intérprete de ‘Adiós amor’, ‘De los besos que te di’ y ‘No te contaron mal’, entre otros éxitos.

¿Qué nacionalidad tiene la hija de Christian Nodal y Cazzu?

A través de Instagram, circuló una foto que revela la verdadera nacionalidad de la hija de Christian Nodal y Cazzu. Los doctores que le dieron la bienvenida a la pequeña, publicaron la imagen que de inmediato fue compartida por los fans de los cantantes.

“La llegada de una nueva vida al mundo siempre es alegría. ¡Felicidades Cazzu y Nodal! Gracias por confiar en nosotros en este momento tan importante”, escribieron Gustavo y Maximiliano Katz, especialistas en Ginecología y Obstetricia.

Lo curioso es que los doctores son de Buenos Aires e incluso, cuentan con muy buenas referencias en sus redes, donde posaron al lado de los Nodal Cazzuchelli desde el hospital donde nació la pequeñita.

La tierna postal confirma que la primogénita de Nodal y Cazzu nació en Argentina, tierra natal de la intérprete de ‘Gatita gangster’, ‘Mucha data’ y ‘Tú y tú’, entre otros temas.