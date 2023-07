"¡Barbiechairos!": el guionista de Televisa Óscar Ortiz de Pinedo se agarra a tuitazos. No le gustó “Barbie”

El escritor y guionista de Televisa Óscar Ortiz de Pinedo publicó en Twitter una opinión negativo sobre la película “Barbie” que se ha convertido en una polémica viral.

“Bueno… ayer fui con mi mujer y mis hijas a ver Barbie y constaté lo siguiente: La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guion. La película se torna en un despropósito dejando únicamente una anécdota entretenida, pero inútil. ¿Qué te pareció? opinan”.

La crítica en contra de la película despertó la ira de los defensores de Barbie, quienes comenzaron a responderle con mensajes no sobre el filme y su contenido o estructura dramática, sino sobre el trabajo de Óscar Ortiz de Pinedo.

El guionista es parte del un linaje que comienza con don Òscar Ortiz de Pinedo, un extraordinario actor de la época de oro del cine mexicano que tenía un registro actoral que iba de la farsa al drama.

Su hijo es Jorge Ortiz de Pinedo, comediante y productor muy prolífico y popular por programas como Dr. Cándido Pérez y Una familia de Diez.

Estos programas son los que usaron los críticos para atacar al guionista Óscar Ortiz de Pinedo.

“El tipo de chistes que esperaba del gran escritor de comedia que nos trajo Una Familia de Diez”, escribió uno de los usuarios.

Bueno… ayer fui con mi mujer y mis hijas a ver #Barbie y constaté lo siguiente: La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guion. La película se torna en un despropósito dejando únicamente una anécdota entretenida, pero inútil. ¿Qué te pareció? opina pic.twitter.com/7Y8LtpxJEv — Oscar Ortíz D Pinedo (@oscarortizdp) July 26, 2023

Las respuestas se hicieron cada vez más virales y fue entonces que Óscar respondió con otro mensaje:

“Oigan, Barbiechairos, si creen que me ofenden haciendo alusión a mi trabajo, sépanse que no es así. Al contrario, gracias por ver mi chamba y darle promoción. Los quiero. P.D. me divierten mucho sus comentarios llenos de ira irracional”.

Y un mensaje final, el guionista señaló tajante: “Pues la película de Barbie es mala y la queso...”

