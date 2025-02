Azalia se suma a Pedro Ferriz Hijar para despotricar contra Daniel Bisogno

Ya te hemos contado todo lo que ha despotricado Pedro Ferriz Hijar contra Daniel Bisogno antes y después de su muerte, pues recuerda el daño que le causó personalmente luego de hablar en “Ventaneando” sobre una nota donde lo señalaban de haber tenido un encuentro con una chica trans.

Sin retractarse, el periodista siguió publicando videos sobre el asunto, y uno de ellos fue respondido por Azalia. Pedro Ferriz Hijar resaltó que no tenía por qué guardarle luto a Daniel Bisogno cuando le provocó tanto daño, por no saber el valor de las palabras... “Yo no tengo por qué guardarle luto a una persona con tan bajos escrúpulos como los que tenía Daniel Bisogno”, fue parte de lo que dijo.

La exconcursante de Big Brother, también conocida como “Lady Polanco” por una polémica de hace una década, decidió escribir: “De acuerdo contigo”.

Asimismo, le respondió a un seguidor de la red social X, donde le preguntaron si le caía bien Daniel Bisogno.

-Azalia escribió: “Y se vuelve a cumplir la Regla de tres … Paquita, Tongolele y Bisogno !! En paz descansen”.

-Un usuario preguntó: “Azalia a ti como te caía Bisogno?!”

-Azalia respondió: “Muy mal !!! Pero no aplaudo que esté muerto”.

Tampoco le fue bien a Ana María Alvarado...

Como te contamos, el día de la muerte de Daniel Bisogno, Laura León se enteró al aire de la muerte de su excompañero, pues Ana María Alvarado le marcó para preguntarle sobre el asunto.

La Tesorito se quedó fría y Ana María recibió muchas críticas. Azalia también se sumó a estos comentarios y anotó: “Esta mujer es NEFASTA !!! Lo que hacen con tal de tragar”.

Esta mujer es NEFASTA !!!

Alex Bisogno había defendido a su hermano

Tras las publicaciones de Pedro Ferriz Hijar sobre Daniel Bisogno, su hermano Alex fue cuestionado por la prensa a su llegada al homenaje donde le dieron el último adiós, y le envió un mensaje.

“Que Dios lo bendiga. Espero que nunca tenga un familiar enfermo, porque hasta que tú vives una situación como esta entiendes el verdadero significado de las palabras. Que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien”, dijo Alex.

Así que, desde el gimnasio, Pedro decidió responderle a Alex Bisogno. Sobre todo, enfatizó en lo que el hermano de Daniel dijo sobre el ‘significado de las palabras’. En un video publicado en redes sociales, Pedro declaró, textualmente: “Ese es justamente el problema de tu hermanito, que no medía el valor de las palabras”.