Así fue como Juan de Dios Pantoja engañó a sus fans sobre la infidelidad a Kimberly Loaiza: ‘Me vale’

JD Pantoja se burló de sus fans y dice que no teme que “lo cancelen”.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza han vuelto a ser el centro de atención, esta vez al revelar toda la verdad detrás de su supuesta ruptura por infidelidad. La pareja compartió un par de videos donde admiten que todo fue un montaje y hasta se burlaron de sus seguidores. ¡Un auténtico escándalo!

En el video titulado “Regresamos por esta razón”, publicado en el canal de YouTube de JD Pantoja, la pareja se presenta ante la cámara para esclarecer lo sucedido entre ellos.

“Sé que estoy arriesgándome a que me cancelen... Pero ya me han cancelado tantas veces que para mí es algo normal. Una más, una menos... Me vale queso”, inició el cantante e influencer.

Juan de Dios Pantoja mostró todo su plan de engaño sobre la infidelidad. (YouTube)

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja sobre la infidelidad a Kimberly Loaiza?

Juan de Dios Pantoja confesó que toda la historia de infidelidad a Kimberly Loaiza, con el supuesto video en una cama de hotel con otra mujer, fue una estrategia de marketing para impulsar la carrera de su esposa.

“Todo esto es una farsa. ¡Es falso!” JD Pantoja

Explicó que estudió a otros creadores y productores para desarrollar su propia estrategia y potenciar sus carreras, al puro estilo de Kim Kardashian.

En el video, el polémico influencer y Kim Loaiza revelaron los entretelones de sus planes: desde las fotos en el yate hasta el video grabado en la habitación de hotel con la supuesta amante. “Todo esto es una farsa. ¡Es falso!”, afirmó JD.

Mira la declaración de JD Pantoja y Kim Loaiza a continuación:

¿Por qué Juan de Dios Pantoja fingió toda la infidelidad?

Juan de Dios Pantoja dio varias razones por las cuales decidieron llevar a cabo esta estrategia para engañar a sus millones de seguidores, destacando que el objetivo principal era hacer publicidad para la canción “Mal Hombre”, lanzada por “la lindura mayor” a propósito de esta polémica.

Además, mencionó que este plan puede servir para que los fans reflexionen sobre todo lo que se inventa en Internet.

Kim Loaiza se retira de YouTube

Por otro lado, Kimberly Loaiza publicó otro video este lunes anunciando su retiro de YouTube para dedicar más tiempo a sus hijos, ya que su carrera la está absorbiendo.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza nunca terminaron realmente. (Instagram @juki_lop)

Confirmó que su próxima gira “La Despedida” es precisamente para tomar un descanso, después de haberlo reflexionado durante 2 años.

“Prefiero ser la número 1, pero de la que pase más tiempo con Kima y Juanito... No quiero perderme su infancia por estar trabajando tanto”, declaró.

¿Qué opinas de esta polémica decisión de la pareja?