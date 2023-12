Juan de Dios Pantoja recibe críticas por el mensaje que dedicó a Kimberly Loaiza por su cumpleaños

En el mundo del espectáculo, los rumores y las críticas son pan de cada día. Recientemente, el influencer y cantante mexicano Juan de Dios Pantoja ha estado en el centro de la polémica debido a su mensaje de cumpleaños para Kimberly Loaiza.

Por otra parte, la cantante Kimberly Loaiza estuvo en las tendencias durante este 12 de diciembre debido a su cumpleaños número 26. Los fans no se hicieron esperar y rápidamente comenzaron a mandarle sus buenos deseos y felicitaciones en las redes sociales.

No obstante, uno de los mensajes que más causó revuelo fue el de su expareja Juan de Dios Pantoja quien aprovechó la oportunidad y le mandó felicitaciones a Kimberly a través de su Instagram.

Juan de Dios Pantoja manda contundente mensaje de cumpleaños a Kimberly

Juan de Dios Pantoja, conocido por su música y su presencia en las redes sociales, ha sido objeto de críticas por su mensaje de cumpleaños para Kimberly Loaiza. Los usuarios de las redes sociales han expresado su descontento y han cuestionado la sinceridad del mensaje luego de los recientes rumores de infidelidad.

Kimberly Loaiza, por su parte, no ha emitido ninguna declaración al respecto.

Fans estallan y se molestan con Juan de Dios Pantoja

Luego de que el influencer publicara el mensaje felicitando a Kimberly, los fans de la cantante se molestaron con Juan. Mientras pasaba el tiempo, las críticas se hicieron ver en las redes sociales.

El enojo de los fans hacía Juan se debe por la supuesta ruptura de la pareja que ocurriría a raíz de una infidelidad por parte de Pantoja.

“A mi no me gusta tu publicación 😒 pobre Kim con lo que la estás haciendo sentir leyendo esto y a parte en público chale”, “Jaja y por qué le hiciste eso tan malo, ni Judas se atrevió a tanto”, “No seas tan hipócrita Juan, si de verdad la quisieras no le hubieras dicho la mujer del proceso”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.