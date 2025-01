Aseguran que Cazzu habría olvidado a Christian Nodal con un atractivo hombre: ¿quién es su misterioso pretendiente?

Las cuestiones del amor no han sido un tema sencillo para Cazzu, quien se separó de Christian Nodal en mayo de 2024, y tan solo unas semanas después tuvo que atestiguar cómo el padre de su hija llegaba al altar junto a Ángela Aguilar. Este episodio, aunque habría sido sumamente doloroso para la argentina, finalmente estaría más que superado, especialmente ahora que apareció en el panorama un nuevo interés romántico del que ya se sabe su identidad.

¿Quién es el novio de Cazzu? Él es su supuesto nuevo amor que destronó a Christian Nodal

Hace un par de días, Cazzu causó furor al compartir alegre un par de arreglos florales que le obsequiaron, detalles que inmediatamente provocaron que se especulara sobre su estatus sentimental. Esto podría ser una realidad, o al menos es lo que se cree gracias a que se reveló que el misterioso pretendiente que está tratando de conquistar a la cantante, sería Axel Napp, que es parte de su equipo de entrenadores.

Así lo dio a conocer la cuenta con la arroba de “La Camaleona”, aseverando que este profesional del deporte sería la persona detrás de estas espléndidas muestras de interés. “Tengo información de Cazzu, de con quien anda, que es con el entrenador del gym, ¿será que sí son novios? Él fue el que la salvó de ‘La Cueva’”, expresó esta fuente, refiriéndose a la desgarradora canción que la cantante le dedicó a Christian Nodal en diciembre pasado.

Hasta el momento, la intérprete de “Deportivo” no ha hecho ninguna declaración sobre este tema, postura que tomó desde hace varios meses, cuando explicó que no quería que su privacidad, ni la de su hija se vieran expuestas. No así, el hecho de que ya esté presumiendo de los regalos que su “enamorado” le da, podría ser la señal de que ya está recuperando la confianza en los noviazgos.

Cazzu despertó los rumores de su nueva relación con un par de fotos en Instagram Instagram

¿Por qué terminaron Cazzu y Christian Nodal?

Pese a que Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, ha tenido varias relaciones sentimentales públicas, la historia que vivió con el sonorense es la más conocida. Esto debido a que durante casi dos años, presumieron de un amor de ensueño y ambos se decían profundamente entusiasmados, tanto que hasta se atrevieron a dar el siguiente paso y tuvieron una hija: la pequeña Inti, que nació en septiembre de 2023.

Tristemente, las cosas no funcionaron como lo esperaban y tan solo un par de meses después de que se convirtieron en padres, decidieron terminar, protagonizando una de las separaciones más mediáticas del espectáculo.

Ángela Aguilar aseguró que meses antes de su boda con Christian Nodal, Cazzu ya sabía toda la verdad Instagram

Sobre las razones que detonaron esta ruptura, se sabe que fue Christian Nodal el que cortó con este vínculo, para un par de días después comenzar a salir con Ángela Aguilar y desatando rumores de una infidelidad; mientras que Cazzu prefirió no confirmar ni desmentir este hecho, sino que únicamente declaró que a ella le dieron otros motivos para dejarla, los cuales no expuso para salvaguardar la integridad de su bebé.