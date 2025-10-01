Arturo Islas denuncia agresiones y atentado contra él y sus hijos por parte de “animalistas”

El exconductor y ambientalista Arturo Islas, reconocido por sus campañas en defensa de los animales denunció a través de un video que él y su familia han sido víctimas de denuncias y agresiones e incluso un atentado.

Fue hace unos días cuando el presentador, Arturo Islas, quien ganó popularidad tras ser el líder al mando de la primera temporada del ‘Survivor México’, utilizó las plataformas digitales para confirmar un atentado tanto en su contra como con sus hijos, un hecho que generó preocupación entre sus seguidores.

En el clip compartido a través de sus redes sociales, Islas explicó que no suele abordar temas personales en público, sin embargo, tenía que hacer una excepción por lo grave que enfrenta.

“Les pido un minuto de su valioso tiempo. Quiero decirles que el pasado 27 de septiembre fui víctima, junto con mi familia, de un acto horrible. Me siento responsable de hacerlo público; es uno de los videos que más trabajo me ha costado grabar, porque se trata de activismo sobre mí, y nunca me ha gustado usar las redes para hablar de mí”, expresó.

Al continuar con su denuncia, recordó la polémica que enfrentó hace algunos años cuando fue acusado de traficar animales, indicando que al principio guardo silencio para no generar más polémica.

“En los últimos dos años se me ha llamado traficante y se me ha insultado con adjetivos despectivos. Me he quedado callado, no por cobardía, sino porque no creo que la mejor manera sea generar más violencia digital”, indicó el también actor.

Y continuó con su denuncia: “La violencia digital rebasó los límites y se convirtió en violencia física. Lo sucedido no puede normalizarse. Al finalizar un evento el 27 de septiembre, cuatro personas ingresaron al recinto y actuaron de manera agresiva, gritando acusaciones falsas frente a mis hijos”.

Islas destacó que lo más grave fue la forma en la que ingresaron al lugar donde permanecía junto a su familia. “No hay justificación para exponer a menores a ese tipo de violencia. Aún más preocupante es que estas personas usaron identificaciones falsas para entrar y agredirme. Lo triste es que quienes lo hicieron se hacen llamar animalistas; duele ver cómo personas que dicen defender la vida la vulneran de esa forma”.

Por último, dijo que nadie merece vivir con miedo ni ser acosado por su trabajo o simplemente por pensar distinto.

“La violencia no debe existir. Incluso han buscado cosas de mi pasado para dañarme. Nadie debería ser atacado por lo que fue o por atreverse a actuar distinto”, señaló Islas.

La situación se volvió un tanto extrema luego de que uno de sus hijos protagonizara un ataque de pánico después de ver lo sucedido. Ante este hecho, el conferencista se dijo harto de los ataques en su contra, y argumentó que, pese a todo, sus hijos “no tienen la culpa”.