¿Cómo se conocieron Ariadne Díaz y Marcus Ornellas? Esta es su ‘crítica’ historia de amor

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas de nueva cuenta están bajo la mira del público y el mundo del entretenimiento debido a una supuesta separación inminente en su relación amorosa. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que ahora la actriz mexicana lo bloqueó de Instagram.

Si bien esto generó una ola de chismes sobre la posible separación, fue el actor de telenovelas quien de nuevo salió a desmentir los rumores, pero reveló cuál fue el motivo de esta crucial decisión: “Lo que pasa es que cuando discutimos, que tenemos una pelea, es normal con tu pareja, ella me deja de seguir porque constantemente nos estamos mandando cosas; entonces ella me bloquea para que yo no le mande cosas y ella no reciba nada mío en ese momento porque está enojada conmigo”, dijo a “Mexcal TV”.

Esta clase de comportamientos de la pareja no es nueva; de hecho, ha sido parte fundamental sobre por qué en muchos de los momentos se dice que su relación está en “crisis”.

En agosto, Ariadne había hablado sobre estas peculiares decisiones que toma sobre dejar de seguir a su propia pareja. En entrevista con el programa “Hoy”, la actriz explicó: “Las bases de nuestra relación están segmentadas en algo más sólido que si nos seguimos o no en redes”.

¿Cómo se conocieron Ariadne Díaz y Marcus Ornellas?

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas mantienen una relación amorosa desde el 2015, pero su historia comenzó en 2009, cuando se conocieron. Según contó la propia actriz mexicana en Instagram, siempre estuvo atraída hacia el actor, y cuando al fin lo pudo conocer más de cerca, confirmó sus sentimientos.

La primera vez que platicaron fue durante una ceremonia de premios. Allí mantuvieron una conversación y se compartieron el número de teléfono para mantener el contacto. Sin embargo, fue hasta un año después que tuvieron su primera cita.

Si bien la famosa admitió haber pensado que la relación con Ornellas iba a ser fugaz, se convirtió en algo mucho más sólido para ella. De hecho, ambos decidieron en 2022 tener un hijo juntos: Diego.

En la foto: Marcus Ornellas, Ariadne Díaz y Diego. (Instagram @marcusornellas)

Aunque en los primeros años la pareja fue catalogada como una de las más sólidas del espectáculo, los rumores de su separación han afectado su imagen juntos, generando dudas sobre si llegarían al altar, pues están comprometidos desde el 2018.