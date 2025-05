Aracely Arámbula recordó su embarazo de Miguel, su hijo mayor con Luis Miguel: el tierno VIDEO

Aracely Arámbula comenzó desde hoy las celebraciones por el Día de las Madres al recordar con cariño su embarazo de Miguel, su hijo mayor con Luis Miguel .

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “La Patrona” (2013) compartió un par de videos. El primero, publicado en sus historias, muestra uno de los momentos en que le realizaron una ecografía, además del apoyo que recibió de otras celebridades como Lupillo Rivera, Victoria Ruffo y Christian de la Fuente.

Aracely Arámbula recordó su embarazo de Miguel con este tierno video.

El segundo clip es un recuerdo de una transmisión en vivo en la que “La Chule” celebraba esta fecha tan especial, feliz de estar embarazada en aquel entonces. En ninguna de sus publicaciones escribió un mensaje en los títulos.

¿Dónde está Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula? Así luce hoy

Miguel, o “Micky”, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula , nació en enero de 2007, por lo que actualmente tiene 18 años. A diferencia de sus famosos padres, tanto él como su hermano Daniel suelen mantenerse alejados de los reflectores.

Sin embargo, ambos acapararon la atención de la farándula cuando Don Antonio Pérez, padre de Sergio “Checo” Pérez, aseguró que los hijos de “El Sol” estaban listos para debutar como cantantes.

Arámbula desmintió esta afirmación y aclaró que, por el momento, sus hijos están enfocados en sus estudios.

“La verdad es que no, por el momento no hay nada de eso (...) Ellos me tienen prohibido hablar de ellos. Me dijeron: ‘Ya, no queremos saber nada’”, expresó en entrevista para Ventaneando.

En esas mismas fechas, los paparazzis de Despierta América captaron una imagen de Miguel de espaldas , donde se le ve delgado y con el cabello largo. Aunque la foto no tiene alta resolución, en TVyNovelas utilizamos la Inteligencia Artificial (IA) de Leonardo para mejorar la calidad y visualizar cómo se vería actualmente. El resultado fue el siguiente.

Así luciría Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel, a los 18 años, según Leonardo AI. (Leonardo AI)

