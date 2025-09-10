Anel Noreña reaparece tras infarto y agradece al programa ‘Hoy’: “gracias a Dios conservé mi empleo”

“Se le empezó a trabar la lengua, empezó a tener un infarto cerebral”

La exesposa de José José reapareció en el programa ‘Hoy’ para dar a conocer los detalles del infarto y la hospitalización de la que fue víctima. Acompañada de su hijo José Joel, Anel, de 81 años, relató que se dirigían hacia Cuernavaca cuando en la carretera comenzó a perder el conocimiento.

“Empezó a perder conocimiento, se le empezó a trabar la lengua, empezó a tener un infarto cerebral”, narró José Joel.

El primogénito de Noreña indicó que estaba regresando de vacaciones cuando acudió al llamado de que su mamá estaba en el hospital. “Gracias a Dios estaba rodeada de gente linda, de amistades”, dijo.

Y añadió que “fue un infarto cerebral ligero. Gracias a Dios su cuerpo pudo disolver el coágulo y sacarlo y eso nos ayudó mucho a que no pasara a mayores. Pero doctores, análisis y demás, la señora está muy bien”, expresó sobre la condición de salud actual de Anel.

Sin embargo, pidió a las conductoras de ‘Hoy’ que le cuidaran el azúcar, sobre todo si la veían con “una gomita o galletita”, pues lo que le pasó es provocado por el azúcar.

“Me negaba a ser diabética… dijo el doctor que sí soy diabética y lo acepto”, expresó Anel, pero existía negativa de José Joel, quien le insistía que no lo era y solamente debía cuidar el azúcar para que no enfermara.

El incidente habría ocurrido mes y medio atrás, y no podía mover la pierna, el brazo, la boca ni el ojo. “Horrible. Qué bueno que estoy bien. Y todas ustedes cuídense el azúcar, cuídense la presión, lo necesitamos. Ya de la tercera edad necesitamos esos cuidados”, reflexionó la exmodelo.

“Aquí estoy, estamos ‘vivitas y coleando’, y que gracias a Dios conservé mi empleo. Gracias, producción”, dijo entre risas.

Por otra parte, la condición de salud propició el reencuentro y reconciliación entre sus hijos José Joel y Marysol, quienes llevaban varios años distanciados.

“Yo no sabía que me iba a pasar tal cosa, pero encontrarme con la carita de Pepe y Marysol para mí fue verdaderamente glorioso”, dijo Anel.

Y sobre su reencuentro con Marysol, José Joel indicó que “esta situación se dio para que nos juntáramos”.