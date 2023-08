El día que Andrés García reveló su teoría sobre lo que pasó con la mamá de Luis Miguel, ¿sigue viva?

Andrés García fue una de las figuras más mediáticas del mundo del espectáculo. En cada una de sus entrevistas, el actor hizo gala de su carisma y facilidad de palabra, por lo que nunca dudó en decir todo lo que pensaba, sobre todo en temas delicados como lo sigue siendo el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.

Ahora que Luis Miguel arrancó su exitoso tour de conciertos 2023 en Argentina , se reavivaron los rumores (que ya llevan varios años al aire) de que su madre, Marcela Basteri, está viva e internada en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires desde hace varios años. Aunque esta teoría no se ha confirmado, el rumor volvió a tomar fuerza con las presentaciones de Luis Miguel en Sudamérica.

El supuesto paradero de la madre de Luis Miguel, difundido desde el 2018, llamó la atención de varias celebridades, entre las que se encontró el actor Andrés García, quien en el 2019 concedió una entrevista a “Ventaneando” en donde externó su propia versión de este intrigante caso, ¿la madre de Luis Miguel vive o ya falleció?

ANDRÉS GARCÍA Y SUS SOSPECHAS SOBRE MARCELA BASTERI

Andrés García y Luisito Rey, padre de Luis Miguel, tuvieron una amistad muy estrecha, por lo que no fue de extrañarse que lo invitara unos días a Las Fincas de las Matas, a las afueras de Madrid, sitio en donde el actor sospechaba que estaban los restos de Marcela Basteri. De acuerdo con lo narrado a “Ventaneando”, esta es la experiencia que vivió el actor de origen dominicano:

“En una ocasión, estando en España con Luisito Rey, me alcanzó para enseñarme una casa muy bonita que habían comprado en Madrid. Mandó llamar al cuidador de la casa, porque no podíamos entrar, y me dice ‘Espérate, ahorita vamos a llamar al cuidador, vive aquí cerca’ (...) Esta gente se empieza a poner nerviosa: ‘Bueno, bueno, ya la vieron, vámonos, vámonos’, ¿cuál es la prisa?’, pero se empiezan a poner nerviosos en la alberca que estaba en el jardín. El cuidador era un vecino y dice ‘Bueno, ¿cerramos esto Don Luis, verdad?, no se le abre a nadie’, como si estuviera ahí un tesoro o algo muy tenebroso. Después, llámale un año y seis meses; empieza el ‘run run’ de que a lo mejor, Marcela no vuelve a aparecer. Salen las noticias, las declaraciones de ellos,siempre me quedé pensando: ‘¿No será esa casa donde le hicieron algo a Marcela y a lo mejor hasta ahí la enterraron?”, declaró.

¿LOS RESTOS DE MARCELA BASTERI ESTÁN EN ESPAÑA?