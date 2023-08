Así se vivió el primer concierto de Luis Miguel en el arranque de su Tour 2023 en Argentina

El último concierto de Luis Miguel fue en noviembre de 2019 en el Coliseo Caesar’s Palace en Las Vegas.

Ha comenzado a circular las primeras imágenes y videos del arranque del Tour 2023 de Luis Miguel en la Movistar Arena, en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con internautas que estuvieron en el concierto, ‘El Sol’ salió al escenario alrededor de las 21:30 horas (tiempo de Buenos Aires), para cantar lo mejor de sus éxitos como “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor”, “Suave”, “Culpable o no”, “Dormir contigo”, “Es por ti”, “Hasta que no me olvides”, “Dame”, “No me platiques más”, “Usted”, “La Barca”, “Inolvidable”, Popurrí con el Mariachi Vargas de Tecalitlán ante 15 mil personas. También se habla de que Luismi cantó el tema “Smile”, de Michael Jackson, alternando la voz con el Rey del pop.

Asimismo, fans de Luis Miguel, quien llegó al inmueble custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad, han destacado la delgadez del cantante y el repertorio que eligió para esta inolvidable e histórica noche, que marca el regreso a los escenarios del Sol.