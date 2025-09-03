Suscríbete
Anahí vuelve a '¿Quién es la máscara?’ y confirman a la nueva investigadora: Ana Brenda Contreras

La actriz participó el año pasado, y ahora ella tendrá que descubrir a las celebridades.

September 02, 2025 • 
MrPepe Rivero
Anahí vuelve y se suma Ana Brenda Contreras

Anahí dio la sorpresa: Sí vuelve a la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?’.

Luego de La Casa de los Famosos México, las noches de los domingos en Las Estrellas seguirán brillando con la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?’, que incluye celebridades que ya hemos visto, como Omar Chaparro, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Anahí, quien confirmó su regreso en redes sociales.

Asimismo, se confirmó la llegada de Ana Brenda Contreras como investigadora, luego de que Martha Higareda estuviera en la misma posición, pero ahora está enfocada en su maternidad, pues está por tener gemelos.

Ana Brenda ya había participado

Que Ana Brenda Contreras sea nueva investigadora le da un toque especial, pues ella ya vivió la experiencia de ser uno de los personajes.

En la edición de 2024, fue ‘Ranastacia’, por lo que sus anécdotas y vivencias le podrían ayudar a la hora de investigar qué nuevas celebridades participan.

Anahí vuelve tras escándalo por filtraciones

En TVyNovelas te informamos que se hicieron investigaciones por fraude en ‘¿Quién es la máscara?’, de las que derivó que TelevisaUnivisión confirmara que no habrá un proceso legal en contra de Anahí.

Tras la dichas investigaciones, TelevisaUnivisión dio por finalizada su relación laboral con un ‘community manager’ de la producción de ‘¿Quién es la mascara?’, además, la empresa reiteró que se tomarán las acciones legales pertinentes en contra de las personas que actuaron indebidamente.

Por su parte, Anahí dio por finalizada la relación laboral con la manager, Danna Vázquez y puntualizó -en aquel momento- que se encontraba en pláticas con TelevisaUnivisión. Hoy, 2 de septiembre de 2025, es un hecho que Anahí está de vuelta en el proyecto.

MrPepe Rivero
