Anahí se sincera en CARAS sobre lo que detonó sus problemas alimenticios y qué aprendió

Hemos visto crecer a Anahí desde que tenía dos años, así que ahora que celebra 40 años de trayectoria, es inevitable recordar cada faceta de su vida.

Ahora es esposa, madre, exitosa cantante y hasta fue investigadora de "¿Quién es la máscara?”, pero durante su adolescencia vivió un tormento debido a su peso.

¿Qué le detonó sus problemas alimenticios? Anahí se sinceró con la revista CARAS, de la cual es la nueva portada, sobre los cambios de tiempos: “Bueno, a mí sí me tocó un poquito complicado, porque desde muy chiquita estoy en el ojo del huracán, pero también eran otros tiempos, literal, aunque parezca la abuelita del cine nacional diciéndolo, pero sí, eran otros tiempos, los cuales hoy se agradece muchísimo que estén cambiando. Porque en esos ayeres no había toda esta cultura del respeto a los demás, el respeto a los cuerpos ajenos, el tener un poquito más de empatía, sobre todo con una niña de 14 años”.

“Cuando yo tenía esa edad una persona me hizo un comentario que, seguramente no fue con mala intención, pero se metió con mi peso y con mi físico (diciendo que para ser protagonista tenía que ser bonita y flaquita).

“En mi caso, eso fue lo que me desencadenó un tema de completa distorsión, que me sacó de mi centro y me hizo caer en un problema que muchos conocen de desórdenes alimenticios muy fuertes, el cual empezó a los 14 años.

“Y fue muy duro, porque además de estar peleando con esta enfermedad que todos los días te carcome el cerebro, estaba recibiendo comentarios de burla y de risa, completamente bajo la ignorancia de algunas personas que en ese momento estaban atacando a una chavita en lugar de tenderle una mano o darle un abrazo, que era lo que necesitaba más.

“Imagínate lo duro que fue para mí, sobre todo porque públicamente era tan señalada. Pero también hoy veo hacia atrás y considero que eso me hizo mucho más fuerte, y me hace ser la mujer que soy y puedo educar a dos niños desde el absoluto amor, desde el pensar que cualquiera de mis palabras y de mis comentarios puede no solo poner triste a una persona, sino cambiarle la vida, tanto para mal como para bien.

“Si tenemos el poder en nuestra voz de transformarle a alguien la vida para bien o hacerle un día más bonito, hagámoslo, porque no tenemos idea de la fuerza que pueden tener nuestras palabras”, confesó Anahí.

¿Qué papel ha jugado su familia?

Anahí es investigada por hacer fraude en "¿Quién es la máscara?” Televisa

“Empecé en la industria cuando tenía apenas dos añitos y siempre ha sido una vida de mucho agradecimiento, de total gratitud por la familia que tengo porque nunca me ha dejado sola y todos los días he tenido su amor”.

Anahí resaltó: “Mi familia ha sido lo mejor que me pudo pasar y el mejor regalo de amor, porque han estado para mí. Mis papás y mi hermana Marichelo son un pilar fundamental en mi vida”.

“Amo a toda mi familia y mucho a mis sobrinos (a Ana Pau, hija de Marichelo que siempre está pegada a mí desde que nació y es como mi otra hija). También la familia que he construido con mi esposo Manuel y con mis dos bebés (Manuel y Emiliano) son ahora el motor de mi vida. Ellos me motivan para ser ese ejemplo de nunca rendirme, aunque me equivoque y me caiga 300 veces”.