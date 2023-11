¿Anahí estará en los conciertos de RBD en México? Esto sabemos

El primer concierto de RBD en México inicia hoy en Monterrey, y todo indica que Anahí estará presente.

RBD inicia hoy la gira de conciertos del ‘Soy Rebelde Tour’ en el Estadio Mobil Super de Monterrey, y aunque Dulce María fue la primera en llegar al recinto en Nuevo León, todavía existe incertidumbre sobre si su compañera Anahí estará presente en el concierto, después del malestar que sufrió en uno de los conciertos en Sao Paulo, Brasil.

El fin de semana pasado, la cantante de ‘Sálvame’ rompió el silencio y reveló que le había dado una fuerte infección que “le hizo sentir miedo”, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital, dejando inconcluso el show.

“No sabíamos qué tenía, no podía caminar, no me podía enderezar y me asusté mucho. Cuando te asustas te paralizas y entras en un estado muy feo, pero hicieron los doctores todo increíble”, dijo a través de sus historias en Instagram.

Luego de que los doctores le dieran un tratamiento, Anahí prometió descansar y mejorar para estar presente en el inicio de la gira del ‘Soy Rebelde Tour’ en su país.

RBD está listo para iniciar su gira de conciertos por México. (Instagram @anahi)

Maite Perroni, su compañera de escenario, habló con los medios de comunicación y dio esperanzas de que la cantante de 40 años estará frente a su público esta noche.

“Tuvo un tema de salud delicado, pero se recuperó bien. Está muy bien con el tratamiento indicado”, expresó. “Fue un tema de una infección, disfrutando mucho que ya está en México”.

Cabe señalar que a unas horas de dar inicio el concierto la primera de 3 fechas en el Estadio Mobil Super, en Monterrey, los organizadores ni Anahí se han pronunciado respecto a una modificación de último momento, por lo que los fans pueden confiar en que el show se llevará a cabo.

¿Qué tiene Anahí de RBD?

Anahí confirmó a sus más de 13 millones de seguidores en Instagram que había sufrido una infección muy fuerte en los riñones, lo que obligó a la cantante a dejar el concierto en Brasil. Sin embargo, en el siguiente espectáculo, la cantante reapareció y pudo ofrecer el espectáculo para despedirse de su público.

🎥 Anahi en instastories...Lo lograste Any eres una guerrera y NUNCA te vamos olvidar 😭❤ Anahi eu te amo pic.twitter.com/n1DmyEhzTY — Vih ⭐ (@AnahiHQLLT) November 20, 2023

Después del concierto de este jueves en Monterrey, RBD ofrecerá otro recital mañana viernes 24 de noviembre, y luego se trasladará a la ciudad de Guadalajara el 26 y 27 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo.

¿Cuándo son los conciertos de RBD en México?