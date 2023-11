Anahí rompe el silencio sobre su enfermedad, ¿qué dijo?

Tras la preocupación que generó su salida de emergencia de un concierto en Brasil, Anahí reapareció para enviar un mensaje sobre su salud.

Anahí ha dejado preocupados a los fans de RBD después de que, en uno de sus conciertos en Brasil celebrado el pasado 17 de noviembre, la cantante tuviera que abandonar el espectáculo debido a problemas de salud y ser trasladada al hospital. Sin embargo, la intérprete de ‘Sálvame’ pudo regresar en un siguiente concierto y además envió un mensaje a sus seguidores.

Horas después de que se había reportado la noticia de que la compañera de Christopher Uckermann, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni había sido trasladada en una ambulancia, la propia cantante confirmó que le habían detectado una fuerte infección, que le provocaba fiebre, tos y malestares corporales en general.

Fue el pasado domingo 19 de noviembre que Anahí pudo asistir al último concierto en Sao Paulo, Brasil, para poder despedirse de su público antes del inicio de su gira en México.

A través de sus historias en Instagram, compartió un mensaje sobre su estado de salud y agradeció a su público latino por recibirla a ella y a la banda con los brazos abiertos.

¿Cuál es el estado de salud de Anahí?

Anahí dijo que se sentía muy mal, a tal grado de sentir miedo, porque no sabía lo que estaba pasando y hasta se le dificultaba caminar. No obstante, después del diagnóstico de los doctores y el descanso, ahora se siente mejor y seguirá con el tratamiento.

“No sabíamos qué tenía, no podía caminar, no me podía enderezar y me asusté mucho. Cuando te asustas te paralizas y entras en un estado muy feo, pero hicieron los doctores todo increíble”, relató la cantante de 40 años.

Anahi en instastories...Lo lograste Any eres una guerrera y NUNCA te vamos olvidar 😭❤ Anahi eu te amo pic.twitter.com/n1DmyEhzTY — Vih ⭐ (@AnahiHQLLT) November 20, 2023



Explicó que había tenido una infección muy fuerte en los riñones, pero que los doctores ya le habían dado un tratamiento para combatirlo.

Los fans esperan que la recuperación de Anahí concluya antes de sus presentaciones en México, que dan inicio este jueves 23 de noviembre en Monterrey.

¿Cuándo son los conciertos de RBD en México?

RBD inicia su gira de conciertos por México esta semana. (Instagram @rbd_musica)

Los conciertos de RBD en México inician esta semana en el Estadio Mobil Súper, en Monterrey, Nuevo León. Luego, la banda pasará por Guadalajara y terminará en la CDMX con un gran espectáculo en el Estadio Azteca el 21 de diciembre.

A continuación, las fechas de la gira ‘Soy Rebelde Tour’ por México: