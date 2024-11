Ana Lago reveló detalles inéditos sobre su pelea con Antonieta Gaxiola tras Exatlón México: ¿fue por Daniel Corral?

La primera temporada de Exatlón México, emitida en 2017, acaparó la atención de miles de televidentes, quienes quedaron asombrados con el talento de los deportistas que formaron parte de esta edición. También, el público fue atraído por los “dramas” que se hicieron presentes, en especial aquella rivalidad surgida entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola, quienes además de estar en equipos contrarios, nunca lograron desarrollar un compañerismo sincero.

Al menos esa es la percepción que tiene la gimnasta olímpica, quien habló acerca de su escandaloso pasado con la ciclista y el duro enfrentamiento que tuvieron, en el cual incluso se llegó a mencionar el nombre de Daniel Corral.

Ana Lago señaló a Antonieta Gaxiola de agresiones físicas después de Exatlón México

Luego de su participación en “Los 50", Ana Lago asistió como invitada a “Desde el cerro de la silla”, el podcast de Franco Escamilla. Ahí, la gimnasta mexicana habló sobre distintos aspectos relacionados a su trayectoria dentro de los realities, un camino que inició en 2017.

Pese a que fue una gran experiencia a nivel profesional para ella, todo indica que también le dejó varios malos recuerdos, en especial al revivir todo lo que pasó con una de sus excompañeras, con la que nunca consiguió establecer una buena dinámica de convivencia. Para muestra, la forma en que su rivalidad traspasó la pantalla y perduró un par de años después, hasta que detonó un pleito que parece, llegó a tornarse incluso violento.

Así lo explicó la atleta olímpica al hablar del altercado que tuvieron en un centro de entrenamiento, donde presuntamente Gaxiola le habría hecho una serie de reclamos que terminaron en agresiones, motivadas en parte por una especie de celos a Daniel Corral, el esposo de Antonieta.

“Yo le dije: ‘con él no he hablado desde que salimos y no me interesa tener una relación con él, porque no quiero este tipo de problemas. Tu problema es que piensas que estamos muy pendientes de tu vida, cuando la verdad es que no’”, explicó Ana. Lo siguiente habría sido un empujón por parte de la ciclista y un golpe en el rostro, para después recibir algunas patadas.

Ana Lago habló por primera vez de los problemas que tuvo con Antonieta Gaxiola Instagram

Ana Lago reveló por qué no procedió contra Antonieta Gaxiola

Sobre las razones por las que no presentó una denuncia contra su excompañera, se debería a que en ese momento se encontraba en preparación para las olimpiadas, de modo que además de que no tenía tiempo para todo lo que un proceso como este implica, tampoco consiguió obtener los videos que respaldaran su versión. Por lo que únicamente se decidió a hablar de su experiencia en redes sociales.

“Yo por redes los quemé y desde entonces me vetaron completamente, porque aparte dijeron que había sido una riña deportiva y yo les dije que eso no fue una riña, sino una agresión física hacia mí", apuntó la gimnasta.

Hasta el momento, Antonieta Gaxiola no se ha pronunciado sobre estas graves acusaciones de Ana Lago, un silencio que igualmente ha permanecido por parte de Daniel Corral, quien a pesar de que no fue nombrado directamente, ya también recibió cuestionamientos en redes sociales por su postura en esta situación.