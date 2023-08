Ana Bárbara le contesta a su hermano Francisco Ugalde por haberla demandado: Ya hasta es un chiste y da risa

La ‘reina grupera’ está en el ojo del huracán, pues su hermano le reclama derechos de autor en sus canciones.

Vaya pleito en el que está involucrada la familia de don Antero Ugalde, al darse a conocer que su hijo, Francisco Ugalde, ha demandado por la vía legal a Ana Bárbara, por no darle crédito en canciones como “Lo busqué", “Niña mimada” y “Fruta prohibida”.

Ayer te informamos puntualmente que Porfirio Ramírez Mendoza, abogado de Francisco Ugalde, confirmó que su cliente ha entablado una demanda en contra de Altagracia Ugalde Motta, mejor conocida como Ana Bárbara, ante la Fiscalía General de la República.

Hace unos momentos, la ‘reina grupera’, quien pronto comenzará su ‘Bandidos tour’ por Estados unidos, reaccionó y habló ante las cámaras sobre el pleito legal que tiene con su hermano.

“Siempre ha sido desafortunado tener que lidiar desde el año pasado con una cuestión mediática de gente gacha. Los momentos y situaciones desafortunadas te pegan, pues no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto, y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso, está de demás ponerme a aclarar, mis canciones son mis canciones y no tengo nada qué demostrar... Todas estas situaciones las han desestimado en la Fiscalía por falta de pruebas, ya hasta es un chiste y da risa”, declaró la cantante para el programa ‘Ventaneando’ .