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Amaranta Ruiz
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Amaranta Ruiz, orgullosa de ver cumplir 91 años a su papá José Carlos Ruiz: “Soy privilegiada de tenerlo”
La actriz nos cuenta cómo es la relación con su padre, el reconocido primer actor José Carlos Ruiz, y el orgullo de verlo cumplir 91 años.
Octubre 04, 2026
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Grisel Vaca