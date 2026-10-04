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Amaranta Ruiz

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Amaranta Ruiz, orgullosa de ver cumplir 91 años a su papá José Carlos Ruiz: “Soy privilegiada de tenerlo”
La actriz nos cuenta cómo es la relación con su padre, el reconocido primer actor José Carlos Ruiz, y el orgullo de verlo cumplir 91 años.
Octubre 04, 2026
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Grisel Vaca