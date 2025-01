Alicia Villarreal reveló por qué todavía no se separa de Cruz Martínez: ¿está considerando perdonarlo?

Fue en septiembre pasado cuando Alicia Villarreal dio a conocer la triste noticia de su separación con Cruz Martínez, de quien todavía sigue unida, pues ante la ley, aún son “marido y mujer”. Aunque en un principio no quiso dar mayores detalles, poco a poco fueron saliendo a la luz las primeras versiones de esta ruptura, la cual se produjo después de 20 años juntos.

Alicia Villarreal confesó que sigue casada con Cruz Martínez: ¿están pensando en reconciliarse?

Durante una reciente conversación con los medios de comunicación, misma que fue retomada por las cámaras de “Hoy”, Alicia Villarreal habló brevemente de cómo va el proceso de divorcio con Cruz Martínez. No así, las cosas no van tan rápido como ellos lo hubieran deseado, pues a más de cuatro meses de que tomaron esta difícil decisión, todavía no logran concluir todo lo necesario para ser personas solteras, especialmente ahora que saben que no quieren volver a intentarlo.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez duraron cerca de 20 años y tuvieron dos hijos juntos Instagram

“No, mis hijos están muy bien, uno está viajando mucho por cosas de la escuela y el otro está muy bien también. Yo estoy bien, tranquila, trabajando”, explicó la intérprete de “Te quedó grande la yegua”. Finalmente, apuntó a que si todavía no se separan del todo, es porque se trata de un asunto que requiere tiempo. “Creo que esto no es algo rápido, fueron muchos años y todo esto ha sido difícil, pero ya estamos en los términos”, concluyó la exparticipante de “Herederos: Juego de Voces”, reality en el que concursó con Melenie Carmona, su primogénita.

¿Por qué se separaron Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Sobre las razones exactas detrás de su ruptura, tanto Cruz Martínez, como Alicia Villarreal han preferido mantenerse herméticos al respecto. Sin embargo, se sabe que su decisión coincidió con el escándalo por una infidelidad que involucró al exintegrante de los Kumbia Kings, quien fue vinculado sentimentalmente con una joven cantante llamada Germaine Valentina.

Si bien esta teoría nunca se confirmó, y en realidad la artista negó rotundamente tener algo romántico con él, poco después fue que la “güerita consentida” confirmó que su matrimonio ya había llegado al final. Desde entonces han mantenido una relación cordial, misma que incluye a Arturo Carmona, con el que también llegó a especularse que la artista podría estarse dando una segunda oportunidad debido a un íntimo video que los mostró compartiendo un momento bastante íntimo.