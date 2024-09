Alicia Villarreal se sinceró y reveló cómo va su divorcio con Cruz Martínez: ¿tiene un nuevo amor en puerta?

A inicios de agosto, las versiones de una separación inminente entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez circularon fuertemente en redes sociales, luego de que salieran a la luz una serie de imágenes que evidenciarían una infidelidad cometida por el productor. Poco después, fue la propia cantante quien se pronunció al respecto, confirmando que su matrimonio pasaba por una mala racha, que hoy se sabe, no lograron superar.

Así lo dio a conocer la llamada “güerita consentida”, que pese a lo reservada que suele ser con su vida privada, mencionó en qué va este proceso, que tendría como propósito ponerle fin al matrimonio que vivió durante 20 años y en el que procreó dos hijos.

El divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez ya estaría tramitándose

Durante una reciente conversación con “De primera mano”, Alicia Villarreal se sinceró sobre cómo está siendo para ella lidiar con el fin de su matrimonio con Cruz Martínez, un tema que se sabe, es sumamente sensible para ella por todo lo que implica el fin de una historia tan importante.

“Estoy bien, me siento bien. Yo siempre he dicho que la música es un compañero de todos los seres humanas, la música es como un refugio, una terapia, una cura para el alma, y además es lo que me encanta hacer”, mencionó la artista.

Por otra parte, reiteró que lo más importante para ella es su familia, razón por la que quiere que este camino sea lo menos doloroso para todos, de modo que tiene claro que las cosas no se terminarán de un día a otro y es algo que no le quita el sueño. “Es que no es firmar un papel y ya, realmente es todo un proceso”, afirmó.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez estarían a un paso del divorcio Instagram

Alicia Villarreal reveló si le gustaría volver a enamorarse

Sobre si ha pensado en la posibilidad de encontrar una nueva pareja y darse otra oportunidad en el amor, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” señaló que por el momento no es algo que esté entre sus planes.

“No, ahorita no, no pienso en eso la verdad. Estoy enamorada de mis hijos; son estudiosos y atentos, ellos me ayudan y además tengo un público que me enamora. En cada ciudad y país al que voy me dan su cariño y apoyo, casi como si fuera mi familia, además tengo grandes amigos, son cosas por las que siento una gran alegría”, explicó Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal aseguró que ahora mismo solo le importan sus hijos Instagram

Con estas palabras, la artista desmintió también de forma indirecta todas las especulaciones que surgieron acerca de que podría reconciliarse con Arturo Carmona, su primer esposo y padre de Melenie, su hija mayor.