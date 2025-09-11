Alexis Ayala se engancha con Dalilah Polanco y revela: “Yo me quise quitar la vida”

La cena de nominados comenzó con agua de horchata y terminó con una tremenda revelación de Alexis Ayala.

Después de las nominaciones de esta séptima semana, Dalilah y Alexis junto con el resto de los nominados (Abelito, Aldo, Shiky, Aaaron) fueron directamente a la cena en la que la dinámica es que después del banquete, La Jefa les hace una pregunta.

En esta ocasión la pregunta fue: ¿quién crees que no merece llegar a la final?

Dalilah Polanco dudó en elegir el blanco de sus argumentos pero al final optó por Aaron Mercury, a quien le dijo que no merecía llegar a la final porque no tomaba decisiones propias.

Es decir, que Alexis Ayala lo manipula a él y a todos los integrantes de lo que era el cuarto Noche.

¿Por qué comenzó la discusión de Alexis y Dalilah Polanco?

La discusión subió de tono hasta que Dalilah explotó y comenzó una diatriba en la que señaló que fue un crueldad que la hubieran sacado del cuarto Noche en la segunda semana de La Casa de los Famosos.

pero apenas empezaba a hablar cuando Alexis la quiso interrumpir. Pasó dos veces y entonces Dalilah alzó la voz:

“Te voy a pedir que por una vez me dejes hablar. Porque siempre, cada vez que yo quiero hablar de lo que me pasa, me interrumpes”.

Ayala la dejó hablar pero cuando terminó, él comenzó una perorata de casi cinco minutos.

La revelación de Alexis Ayala

Cada vez más exaltado, Ayala repitió que a él lo contrataron para jugar como lo está haciendo, que le leyeron la cartilla y que le dolió mucho que Facundo dijera la frase “ojalá que a Alexis se le acabe el contrato de vida”.

Entonces el actor trajo a la memoria el infarto que sufrió hace un lustro y la bancarrota en la que cayó desde hace dos años y que lo ha tenido en una crisis tremenda.

“Yo llegué aquí muy devaluado, yo llegué aquí de venir de dos años de estar quebrado económicamente cuando he sido uno de los actores más importantes de la empresa, quebrado económicamente”, dijo ya visiblemente emocionado.

Entonces, para contrarrestar lo que Dalilah había dicho en torno a que a ella le pareció una crueldad que la sacaran del cuarto sin avisarle y que “casi hicieron fiesta” porque se fue al otro cuarto, Alexis reveló un pasaje oscuro de su vida.

"¡Yo intenté quitarme la vida! ¿Acaso sabes eso Dalilah? ¿Lo sabes? ¿Sabes que lo intenté pero no pude porque soy un cobarde, porque Dios me regaló más latidos de mi corazón?”.

Lo que siguió fue un silencio incómodo en la mesa. Alexis entonces cerró su discurso con un mensaje de optimismo personal.