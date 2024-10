Alejandra Guzmán explotó y amenazó con demandar a quienes causaron su escandalosa caída en el aeropuerto

Hace un par de semanas, Alejandra Guzmán acaparó los reflectores luego de que protagonizara un penoso incidente en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dicho evento tuvo lugar cuando la cantante cayó de manera estrepitosa al suelo mientras trataba de llegar al vehículo que aguardaba por ella, desatando diversas teorías sobre lo que pudo haber causado su “mal paso”.

Una de las más fuertes apuntaba a la posibilidad de que estuviera “pasada de copas”, misma que rechazó y la hizo enfurecer, asegurando que fue una tercera persona la que propició todo de manera intencional. Por esta razón, es que no tiene contemplado dejar de lado el tema y no le preocupa llegar hasta las últimas consecuencias, incluso si es necesario hacerlo por la vía legal.

Alejandra Guzmán quiere demandar a la persona que la tiró en el aeropuerto

Durante una conversación con las cámaras de “Venga la Alegría”, Alejandra Guzmán abordó nuevamente la polémica de su caída en público, la cual se insinuó, ocurrió porque llegó borracha del vuelo que la trajo a la Ciudad de México. Lejos de justificarse, la intérprete de “Hacer el amor con otro” argumentó que si esto vuelve a pasar, no le quedará de otra más que levantar una demanda hacia quien resulte responsable de tirarla con el fin de armar una narrativa completamente fuera de la realidad.

“Cada vez que voy al aeropuerto pasa algo. Y ya no me gusta, porque ya es algo directamente conmigo y están violentándome. Entonces, escuché un comercial que decía que si yo sentía eso como mujer, que lo reportara y lo voy a hacer, voy a hacer algo al respecto”, explicó la hija de Silvia Pinal.

Sobre si ya tiene a algún personaje identificado contra el cual quiere proceder, la artista no dio mayores detalles y se limitó a dejar clara su postura de ya no permitir que se sigan diciendo infamias de ella.

“Por lo menos es hacerles saber, porque lo que están haciendo no se vale. No tienen por qué agredirme, ya se les acabó el chistecito. No voy a dejar que los payasos sean los que se lleven el show del circo. Eran como 40 o 50, siempre contra una, pero eso no lo dicen”, concluyó.

Alejandra Guzmán reveló la causa detrás de su escandalosa caída Instagram, TVyNovelas

¿Qué dijo Alejandra Guzmán de su estrepitosa caída?

Luego de que las imágenes donde aparece caminando con dificultad para posteriormente terminar en el suelo se hicieran virales, la llamada “reina de corazones” enfrentó a los rumores de su supuesta borrachera. De modo que mediante un clip publicado en su cuenta de Instagram, aseveró que fue algo planeado y negó rotundamente que el alcohol tuviera que ver en este episodio.

“Hola, qué tal amigos. A todos los que se han preocupado por mí, gracias. Los quiero mucho. Estoy bien y también un saludo a los que me metieron el pie. Les mando un beso. Los quiero, los amo y que viva el rock”, fueron las palabras que expresó.