¡Aguas, Christian Nodal! Belinda lanza un nuevo disco y revela: ‘Todas las canciones tienen dedicatoria’

Belinda alista el lanzamiento de su nuevo disco, y aunque aún se desconocen importantes detalles de este trabajo, la cantante ya le lanzó una impactante advertencia a sus exnovios.

Hasta el momento, Belinda se había mantenido bastante discreta al hablar de sus relaciones sentimentales; sin embargo, esto podría quedar atrás luego de que la cantante soltara una auténtica bomba en uno de sus conciertos, y es que al parecer no dejará “títere con cabeza” en sus nuevas canciones, las cuales vienen con dedicatorias especiales.

Es importante recordar que fue en agosto cuando Belinda reveló que había firmado un contrato con una nueva disquera para retomar su carrera musical y así lanzar más material de forma más estable. ¿Cuál fue la advertencia que la cantante le lanzó a sus exnovios?

“TODAS LAS CANCIONES VIENEN CON DEDICATORIA”, LA EXPLOSIVA ADVERTENCIA DE BELINDA

¡ Christian Nodal y otros novios de Belinda, tengan cuidado! En una de sus presentaciones como parte del Cachanilla Fest, Belinda le hizo una importante revelación a sus fans sobre su nuevo disco, que será lanzado en cuestión de semanas:

“Todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción”

“Este disco es muy personal, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis a través de la música”, reveló Belinda ante el júbilo de los asistentes.

Y aunque se desconocen tanto el nombre del nuevo disco de Belinda como la fecha exacta de su lanzamiento, los fans de la cantante no deberán esperar mucho para disfrutarlo, como ella misma lo detalló: “El primer sencillo va a salir a finales de enero; así que ya casi, estoy muy emocionada, espero que les guste mucho, espero que se identifiquen porque es un disco muy real”, aseguró.

“El primer sencillo va a salir a finales de enero; así que ya casi, estoy muy emocionada”

Por otra parte, Belinda le aseguró a sus fans que este nuevo disco fue elaborado con el corazón y con mucho esfuerzo, por lo que hizo un llamado a disfrutarlo:

“Nadie escribe mis canciones, las escribo yo, estoy horas con mi libreta en el estudio, dedicándole tiempo, esfuerzo, mi corazón, así que espero que lo disfruten y ya casi sale a finales de enero”, concluyó.