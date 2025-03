Agresión sexual en el Estadio Akron: David Faitelson denuncia lo que le pasó

Terrible situación vivió el comentarista deportivo, David Faitelson, en el Estadio Akron al término del partido Chivas vs América.

Según lo narrado por David Faitelson, todo comenzó cuando atendía a los aficionados que le pedían fotos, donde no sólo fue golpeado con un vaso de cerveza, sino también agredido de manera sexual.

“Hubo un momento en el que sufrí una agresión, no se le puede llamar de otra forma, una agresión sexual (…)

Una persona metió todo su brazo, su mano entre mis piernas y empujó hacia arriba y yo prácticamente di un salto hacia adelante, estuve a punto de caerme, es un tema que me apena muchísimo que suceda”, compartió.

Hasta el momento, el comentarista no ha recibido una explicación ante la falta de seguridad en el recinto.

El comentarista de TUDN sufrió además muchos insultos por los aficionados que asistieron al partido de Chivas contra América, donde los rayados ganaron 1 a 0 en la ida de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf.

“Me tiran un vaso, supongo yo que es de cerveza, y me pega en la cara. Y lo que son las cosas: un aficionado del América se quita una sudadera blanca, me la da para que me limpie”, fue parte del relato.

En TUDN, David Faitelson denunció:

“Me da vergüenza pero un aficionado metió su mano en zonas muy íntimas de mi cuerpo, y me da tristeza porque no tiene que seguir pasando”.

“Hubo gente positiva, que me pedía la fotografía, otros que me decían vendido, no pasa nada. Entiendo dónde estoy parado y qué tipo de decisiones he tomado, pero la agresión no”.