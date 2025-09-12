Agreden brutalmente al padre José de Jesús Aguilar en una pelea: “Me rompieron todos los dientes”

“Fue algo muy delicado, que incluso llegó a que la persona terminara muy mal”.

El padre José de Jesús Aguilar, Subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México, y a quienes todos reconocen como ‘El Padre de las Estrellas’, sorprendió al revelar que fue víctima de una brutal agresión.

Tras una golpiza, el sacerdote terminó con graves secuelas en su dentadura completa.

‘El Padre de las Estrellas’ ofreció una entrevista y allí reveló que la agresión le provocó la pérdida de varios dientes y le dificulta hablar. “Me rompieron todos los dientes. Tengo un problema incluso para hablar, pero ya haremos lo que mejor se pueda”, contó visiblemente afectado.

Aguilar, quien se integra a ‘La Academia’ de ‘Venga la Alegría’, dijo que no declinará el proyecto pese a que sigue en recuperación.

¿Por qué lo golpearon?

El sacerdote explicó que las agresiones ocurrieron cuando intervino para ayudar a otra persona. “Por defender a una persona, lamentablemente alguien me atacó. Fue algo muy delicado, que incluso llegó a que la persona terminara muy mal”, reveló, aunque evitó dar más detalles sobre su agresor o el contexto exacto del altercado.

Sigue trabajando pese a estar en recuperación

‘El Padre de las Estrellas’ no ha dejado de lado sus compromisos profesionales aunque sigue recuperándose, y es que fue confirmado en el reality show ‘La Academia’. En esta nueva faceta, indicó que su objetivo es “dar ánimo a la gente, decirles que no le tengan miedo a los retos”.

