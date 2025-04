La increíble historia del padre José de Jesús Aguilar: Debutó en TV desde niño y ahora arrasa en YouTube

El padre José de Jesús Aguilar, conocido popularmente como “El padre de la televisión”, ha trascendido su imagen mediática para revelar una trayectoria profesional y pastoral tan diversa como enriquecedora.

En una entrevista exclusiva para TVyNovelas, el sacerdote compartió detalles de su vida que van más allá de las cámaras.

“Tengo un posgrado en Europa, reconocimientos en México, un diplomado en museología, y he sido asesor del Museo Soumaya”, señaló. Además, ha impartido clases en prestigiosos recintos como el Museo de San Ildefonso y la Pinacoteca de San Diego, y ha sido expositor en la Universidad Autónoma de México. Su experiencia abarca áreas como la música, la tanatología y el apoyo a comunidades vulnerables, tal es su labor como capellán de los leprosos en México.

“La gente piensa que sólo soy El padre de la tele, y no tengo problema con eso, pero hay mucho más detrás”, expresó Aguilar, quien también es director de Radio y Televisión del Arzobispado, cargo que lo ha llevado a asesorar producciones televisivas en temas religiosos y de vestimenta.

Sus inicios en televisión ¡desde niño!

El padre Aguilar recordó sus inicios en la televisión a los nueve años, en el programa Wonderlandia, donde conoció a la actriz Jeanette Arceo, con quien mantiene una amistad desde entonces. Aunque su faceta artística siempre estuvo presente, no fue hasta 2004 que regresó a la pantalla chica, esta vez desde un enfoque pastoral.

“Las demás horas estoy en programas de radio, ayudando gente, escribiendo y haciendo muchas cosas más”, aseguró el sacerdote, quien ha logrado equilibrar su presencia en los medios con su labor espiritual y social.

Uno de sus logros más destacados es la restauración de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, de la cual es párroco desde hace 20 años: “La encontramos con los techos prácticamente destruidos y pisos de cemento”, relató. Sin embargo, gracias a su esfuerzo y al apoyo de la comunidad, el templo no sólo ha sido restaurado, sino que también se ha convertido en un museo de arte sacro.

En este espacio, el padre Aguilar ha integrado obras de artistas contemporáneos, como Jorge Aviña, conocido por sus icónicas portadas del Libro Vaquero. Aviña aceptó el desafío de representar la vida de Cristo en un estilo similar al de las portadas de cómics, fusionando el arte popular con la tradición religiosa. “Quisimos integrar a autores contemporáneos para mostrar que también hay arte religioso moderno”, explicó Aguilar, quien ve en estas obras un legado que perdurará en la historia.

El padre José de Jesús Aguilar ha demostrado que su labor va más allá de las cámaras. Con una vida dedicada al servicio, la cultura y la fe, ha dejado huella no solo en la televisión, sino en la restauración del patrimonio cultural y en la promoción del arte sacro. Su historia es un recordatorio de que, detrás de cada figura pública, hay una vida llena de esfuerzos y contribuciones que merecen ser reconocidas.

Además, es un éxito en las redes sociales

Con más de 1.5 millones de seguidores en YouTube y una amplia presencia en redes sociales, el padre Aguilar ha logrado conectar con un público diverso en todo el mundo.

“Hago materiales que ayudan no sólo a la fe, también a la cultura, y de vez en cuando a la diversión, porque de repente subo algún chistecito, pero hablar de un millón y medio de seguidores en todo el mundo es importantísimo, y haber llegado a más de 250 mil en la red social X fue increíble. Lamentablemente perdí esa cuenta porque no sabía ciertas reglas y subí un tema de Britney Spears como fondo y me la quitaron”.