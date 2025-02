Afirman que Christian Nodal se alejó de una de sus amigas por Ángela Aguilar: ¿le dio celos?

Christian Nodal tiene que pensarlo dos veces antes de seguir a una mujer en redes sociales. Sobre todo si ya son cercanos, como lo demostró el esposo de Ángela Aguilar cuando le dio unfollow a su amiga Carolina Ross el año pasado.

¿Qué pasó con Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Parece que desde que iniciaron su relación los cantantes de “Dime Cómo Quieres” han sido firmes con sus acuerdos como pareja, pues Carolina había contado en aquel entonces que estaba desconcertada por esta acción que tomó Nodal, sobre todo después de compartir escenario con él en varios de sus conciertos, donde ella fue la telonera.

Carolina Ross y Christian Nodal compartieron escenario en más de una ocasión. (Instagram @carolinaross)

Entonces, Carolina también dejó de seguir al cantante cuando se enteró de que él ya no la seguía. Ella pensó que tenían una linda amistad, pero parece que las cosas tomaron caminos separados .

“Yo no me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía”, dijo en entrevista con Érika González para De primera mano.

En la misma charla dejó claro que no se tomaría el tiempo de averiguar qué fue lo que pasó, mejor se quedará con “la buena imagen” del cantante por haberla invitado a cantar con él en Las Vegas. ¿Será que fue por celos de Ángela ?

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross es una cantante de 29 años que se hizo famosa tras su participación en el reality de música “La Voz México” 2013. Es originaria de Culiacán, Sinaloa, y desde muy pequeña supo que su destino estaría en el escenario.

Actualmente, Ross cuenta con una gran cantidad de fans, llegando hasta los casi 2 millones de seguidores en Instagram, en donde comparte detalles de sus proyectos y estilo de vida.

Ha tenido varias canciones exitosas, como “Menos mal que me querías”, “Puñetas mentales” y “El amor de mi vida”, con Miguel Martínez.

