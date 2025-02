Adrián Marcelo tiene un nuevo enemigo: así lo lapidó un periodista que lo acusó de tener ‘neuronas extraviadas’

Desde su atropellada participación en “La Casa de los Famosos México”, Adrián Marcelo dejó claro que no pretende desprenderse de ácido sentido del humor y explosiva personalidad, elementos que durante su estancia en el reality le jugaron en contra y valieron su salida anticipada. No así, las cosas en la “vida real” no son muy diferentes, o al menos eso es lo que demostró con la fuerte discusión que tuvo con un periodista experimentado, quien lo señaló de ser un “payasito”.

Adrián Marcelo y David Faitelson protagonizaron acalorada discusión en redes: ¿qué pasó?

A la extensa lista de enemistades de Adrián Marcelo, este fin de semana se sumó el nombre de David Faitelson, conocido por su trayectoria como comentarista deportivo. Esto como consecuencia del desentendido que tuvieron en días pasados, cuando tras tener opiniones distintas sobre un tema, se enfrascaron una pelea virtual en el que ambos se dijeron de todo con tal de defender su postura.

Todo comenzó cuando el youtuber regiomontano posteó un mensaje en su cuenta de X, en donde aparentemente se burló del trabajo de Axel Solís, un comunicador especializado en deportes. “No se necesita absolutamente nada para ser periodista deportivo. Si alguien como Axel Solís lo es, TODOS podemos serlo”, escribió.

Estas palabras llegaron hasta David Faitelson, quien estalló ante estas declaraciones y salió a defender, tanto a su colega, como a su profesión. Por lo que con una firme aclaración, le sentenció a Adrián Marcelo por qué no podrían trabajar en el mismo rubro, aludiendo a su “falta de inteligencia”.

David Faitelson y Adrián Marcelo se enfrascaron en una acalorada discusión a través de redes sociales Capturas de pantalla

“No lo creo, Adrián. Cualquiera, sí, pero alguien con tu poca capacidad de raciocinio, tu mente distorsionada y tus neuronas extraviadas, debe dedicarse justamente a lo que tú haces: ser un ‘payasito’ utilizado para generar raiting y odio. Estás lejos, muy lejos de ser un periodista deportivo”, señaló el periodista, provocando a su vez una explosiva contestación del exconductor de “SNSerio”, al mismo tiempo que los admiradores de ambos los invitaron a no seguirse enfrentando.