Dónde se recibió de psicólogo Adrián Marcelo, el participante de LCDLFM que acusó a Gala Montes de fingir depresión

Las últimas horas han sido sumamente polémicas para “La Casa de los Famosos México” y todos sus participantes, pues la madrugada de este martes seis de agosto, protagonizaron una serie de fuertes conflictos ante las cámaras y los miles de espectadores que siguen cada uno de sus movimientos.

Entre las agresiones que se suscitaron, llamaron especialmente la atención los dichos de Adrián Marcelo, quien en reiteradas ocasiones se burló de Gala Montes y la depresión diagnosticada que padece, argumentando que únicamente está fingiendo y es muy buena actriz para que todos la vean como una víctima.

Los fanáticos de LCDLFM condenaron las burlas de Adrián Marcelo a Gala Montes por estar deprimida

Estas palabras no le fueron indiferentes al público, pues gran parte de la audiencia condenó que se permitan este tipo de actitudes, especialmente tratándose de un tema tan sensible como lo es la salud mental. Es por esto que el regiomontano ha despertado curiosidad sobre su faceta como psicólogo, pues en un par de ocasiones ha contado que tiene un título en esta materia y, aunque no ejerce, sí suele poner en práctica algunos de sus aprendizajes cuando lo considera necesario.

¿Dónde estudió Adrián Marcelo? Esta es su formación como psicólogo

Pese a que nunca ha ejercido su profesión como tal, Adrián Marcelo sí fue a la universidad y se graduó como psicólogo en 2014. De acuerdo con la información disponible en línea, misma que es posible obtener gracias a su nombre y fecha de nacimiento, el polémico comediante cursó la carrera en Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde tomó cada una de las materias incluidas en el plan de estudios.

Es por esto que los televidentes lo han señalado por presuntamente usar estos conocimientos obtenidos para propósitos negativos, tal como ha hecho al referirse a la “fragilidad” de personas como Gala y Briggitte, a quien en un par de ocasiones, ha advertido que planea “reventar”, es decir, llevarlas a su límite y provocar que tengan reacciones viscerales.

El comediante acusó a Gala Montes de no tener depresión y solo usar esta enfermedad a su favor Captura de pantalla

Piden que le retiren la cédula profesional l comediante

Además de los duros cuestionamientos de los que se ha vuelto blanco los últimos días por el comportamiento que ha tenido en “La Casa de los Famosos México”, hay quienes sugieren que no es suficiente con señalar por qué está mal que en plena televisión nacional se atreva a hacer burlas de la depresión, ansiedad y enfermedades mentales, sino que lo más adecuado sería que se cancele su cédula profesional. Esto para evitar que en algún futuro siga haciendo un uso incorrecto de sus aprendizajes para perjudicar a terceros, y no para hacer un bien, como debería ser.