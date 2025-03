Adrián Marcelo sorprende con una inesperada propuesta a Fofo Márquez tras su intensa pelea: VIDEO

Adrián Marcelo reveló que quiere darle voz a Fofo Márquez y entrevistarlo para resolver su conflicto tras la intensa pelea que tuvieron hace tiempo.

“Sí está viendo esto, alguien que está relacionado a Rodolfo , a mí me gustaría que me diera una entrevista”, dijo el ex participante de “La Casa de los Famosos México” en el pódcast “Adelgazando” de Paulo Chavira.

Sin embargo, el youtuber no pudo soltar su humor y rápidamente dijo a modo de broma: “Así como cuando el Papa (Juan Pablo II) perdonó a quien le disparó, yo estoy a la altura del Papa en la cuestión de influencia”.

Marcelo recalcó que está del lado del polémico influencer, pues expresó comprensión sobre lo que estaba pasando con él en la prisión, tras la condena de 17 años que recibió.

Fofo Márquez y Adrián Marcelo tuvieron una pelea hace años. (YouTube)

“Quiero decirle que lo perdono por haberme agredido en la forma en que lo hizo, y la realidad es que sí creo que me debía una disculpa. Yo nunca quise humillarlo, y si así lo tomó él no es justo, porque llegó a mi casa, Canal 6, donde se hacía un programa con un estilo que debió haber analizado previamente”, reflexionó Adrián.

Luego, el polémico influencer dijo con sinceridad que “le gustaría platicar” con Fofo sobre lo ocurrido.

¿Por qué se pelearon Adrián Marcelo y Fofo Márquez?

Fofo Márquez y Adrián Marcelo tuvieron un explosivo encuentro en 2023, cuando el youtuber lo invitó a su programa en “Multimedios”. Allí, bromeó con él sobre cómo iba a pedirle dinero prestado, porque el famoso tiktoker presumía sus lujos en redes sociales.

Luego, cuando Fofo competía en “Viral Fight”, en donde varios influencers se enfrentaban en el ring, entre ellos Márquez. El regiomontano se lo encontró en los pasillos del recinto mientras grababa para su canal de YouTube.

Debido a que Adrián se estaba riendo, Fofo lo tomó personal y respondió con un golpe: “¡¿De qué te ríes?!”, le dijo.

