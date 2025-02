La novia de Fofo Márquez hizo una fuerte acusación tras la sentencia del influencer: esto dijo

Melanie Lattanzi, novia de Rodolfo “Fofo” Márquez , rompió el silencio tras la sentencia del influencer y reveló que no vive tranquila porque ha recibido amenazas de todo tipo y teme por su seguridad.

El youtuber fue sentenciado a 17 años en la cárcel por feminicidio en grado de tentativa contra Edith “N”. El caso generó revuelo en las redes sociales, principalmente de críticas hacia el creador de contenido y su familia.

¿Qué dijo la novia de Fofo Márquez?

Lattanzi, quien también es influencer de contenido de estilo de vida , se pronunció en Instagram y le contó a sus miles de seguidores que decidió guardar silencio porque “nunca ha querido formar parte de un ciclo que daña más y más”.

La novia de Fofo Márquez rompió el silencio sobre el caso del influencer. (Instagram)

Explicó que desde hace casi un año ha sido víctima del odio y la violencia digital. “Estos meses han sido una pesadilla sin descanso. He tenido que enfrentar difamaciones, acusaciones realmente graves, y cargando con responsabilidades que no me corresponden sin el más mínimo interés en conocer realmente mi historia”.

La creadora de contenido concluyó con una reflexión: “Les pido que antes de juzgar a alguien, se detengan a pensar en lo que realmente saben y en el daño que pueden causar con sus palabras”.

Sobre la sentencia de su novio, Fofo Márquez, Melanie dijo que “jamás justificará, apoyará o defenderá lo que hizo”, así que lo único que busca es que paren de “incitar al odio”.

¿Qué pasó con el caso de Fofo Márquez?

Tras su sentencia, Fofo Márquez fue trasladado de la prisión de Barrientos al penal de Texcoco, en donde pasará el resto de su condena.

Sin embargo, los abogados del famoso influencer informaron que apelarán al caso en los próximos días, pues se filtraron videos en donde aparecen custodios dándole una golpiza al joven.

