Adrián Marcelo apuntó otra vez contra Gala Montes después de su rivalidad en LCDLFM con un polémico comentario

A lo largo de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México se vivieron numerosas polémicas protagonizadas por sus habitantes. Entre las más recordadas, se encuentran aquellos episodios en los que Gala Montes y Adrián Marcelo se enfrascaron en complicadas discusiones.

Estos momentos causaron gran indignación en el público, sobre todo por las ocasiones en que el presentador se mofó de la salud mental de su excompañera y quiso usar este tema en su contra. Y aun con lo mucho que se le recriminó este comportamiento, el presentador parece no estar dispuesto a quitar el dedo del renglón y sigue insistiendo en que no se equivocó, demostrándolo con un comentario que se viralizó en redes y reavivó esta rivalidad.

Adrián Marcelo se lanzó nuevamente contra Gala Montes y su depresión

Durante una reciente entrevista con Adela Micha, Gala, quien quedó en tercer lugar de LCDLFM, habló brevemente acerca de sus emociones, sin embargo, hizo una afirmación que para muchos resultó bastante llamativa. Esto ya que mencionó que durante su estadía en el show, más allá de estar deprimida, estaba cansada.

Dichas palabras fueron malinterpretadas por algunos internautas, quienes recordaron la vez que se enojó con Adrián Marcelo cuando le dijo que su enfermedad era falsa. Como era de esperarse, este fragmento fue replicado con varias etiquetas en respaldo al comediante, quien también reaccionó y apuntó una vez más contra la joven, tratando de demostrar que “siempre tuvo la razón”.

Adrián Marcelo quiso demostrar su punto sobre Gala Montes X

¿Qué dijo Adrián Marcelo de Gala Montes? El comentario que desató la molestia de los fans de LCDLFM

En uno de sus primeros desencuentros en el reality, el regiomontano arremetió contra la actriz y los padecimientos de salud mental que ella misma había confesado padecer, como la depresión que la orillaba a tomar medicamentos.

Esa ocasión, Adrián Marcelo se burló de Gala Montes insinuándole que este diagnóstico era fingido y le dijo que “la depresión no era un botón que se prendiera y apagara”, palabras que le valieron infinidad de críticas, sobre todo porque él tiene formación en psicología y, aunque no se dedica a dar terapias, sí tiene noción de que este tipo de comentarios no pueden hacerse tan a la ligera, ya que se trata de una cuestión seria.