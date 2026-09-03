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Adrián Bedolla “El Jilguero”
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Adrián Bedolla “El Jilguero” celebrará 16 años de trayectoria con velada de gala en Teatro Centenario Coyoacán
“Han sido 16 años de cumplir grandes sueños”, dijo el cantante a TVyNovelas.
Septiembre 03, 2026
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Grisel Vaca