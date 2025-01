Adamari López se quebró en público al hablar sobre sus problemas de salud: la fuerte revelación que hizo

Entre las cualidades que destacan de Adamari López, está su enérgica personalidad y carisma alegre que mantiene siempre ante cualquier situación. Sin embargo, la actriz recientemente se permitió ser vulnerable para compartir algunos detalles de la mala racha de salud que lleva tiempo atravesando, un tema que la conmovió y por el que se atrevió incluso a pedir consejos para encontrar una solución rápida.

¿Qué le pasó a Adamari López? Los terribles síntomas con los que lleva tiempo lidiando

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Adamari López habló brevemente de los problemas médicos que se manifestaron desde inicios de año, poniéndola en una situación total de desgaste y desesperación. Y es que a pesar de que ya fue con un especialista y todo parece indicar que se trata de una especie de resfriado, los síntomas no están mejorando como ella desearía, por lo que su último recurso fue escuchar algunas sugerencias para ponerlas en práctica con el fin de sentirse mejor.

“Mi gente linda, no me he sentido muy bien de salud. No sé si es falta de descanso o es por la temporada. Cuéntenme ustedes qué toman cuando se sienten así, para ver si también lo hago y me recupero pronto”, contó notablemente emocionada la presentadora de “Desiguales”, quien a pesar de su estado anímico, no ha dejado ni un momento todos los compromisos profesionales que hay en su agenda.

¿De qué estuvo enferma Adamari López?

Estas palabras causaron cierta preocupación entre sus admiradores, quienes además de pasarle sus mejores tips para que salga adelante fácilmente, le recordaron la importancia de que se cuide, especialmente en las épocas donde el clima tiene cambios de temperatura abruptos. La razón principal de este temor se debe al pasado de la actriz de “Amigas y rivales”, quien en 2005 libró una fuerte batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que se le diagnosticó cuando tenía 33 años y coincidió con su doloroso divorcio de Luis Fonsi.

No así, según lo que Adamari López posteó en sus redes sociales horas después, ya se encuentra mucho mejor, algo que se refleja en las selfies que subió presumiendo uno de los looks que usó para su programa en vivo. En otro post, la artista presumió también que pasó estos días acompañada de la pequeña Alaïa, su hija con Toni Costa, quien se encargó de reconfortarla para que recuperara el brillo que la distingue.