Abelito ya triunfa en ‘El Tenorio Cómico’ y asegura que su humildad sigue intacta

Desde que su rostro se abrió paso en la pantalla de millones durante La casa de los famosos México, Abelito encendió una chispa que ahora es llamarada. Hoy su nombre ilumina titulares, tarimas y playlists: ahora es la estrella del Tenorio cómico, graba su primer disco, aparecerá en una serie y las marcas lo buscan para revolucionar proyectos. En efecto, el furor que despierta es de esos que no se apagan fácilmente: donde él pisa, se paraliza el lugar, todos piden foto, saludo o hacer un TikTok.

El 1 de noviembre pasado, Abelito dio un salto que pocos anticipaban: debutó en teatro con el Tenorio cómico, bajo la producción del reconocido Alejandro Gou. Compartió escenario con figuras consagradas como Ninel Conde, Ariel Miramontes, María Elena Saldaña, Pierre Angelo, Pepe Magaña y los Mascabrothers. Este paso no es casualidad ni experimento: es el broche visible de una estrategia que lo proyecta como un talento multifacético.

Subirse a un escenario con estrellas que admiraba desde niño no lo intimida, más bien, lo motiva. Él mismo lo confesó en entrevista con TVyNovelas desde el Centro Cultura Teatro 2: “Me emociona mucho porque es mi primera vez en teatro y porque es pura diversión, yo disfruto mucho ensayar, aprender, todos los compañeros son talentosísimos y nos ayudan en todo lo que necesitamos a los que estamos debutando”.

Pero el teatro es apenas una puerta, una que él cruza con paso firme. Ya está en marcha su primer disco, con colaboraciones de Bellakath, El Bogueto, Ninel Conde y más figuras de renombre.

“Mi álbum se viene muy cargado, es una gran oportunidad de cantar con personas que quiero mucho, que admiro, con las que crecí escuchándolos. Con Los Recoditos estrenamos canción en los premios Eliot, pero se vienen más colaboraciones con El Bogueto, con El Fantasma y Virlán García”, confesó en nuestra plática.

Y no sólo eso: su salto a la ficción será con un papel secreto en Par de ideotas, el programa de Vadhir y José Eduardo Derbez. Un giro planificado sobre la ola de reconocimiento que, hasta ahora, no se le ha escapado.

“YO SÉ QUE A VECES LA FAMA PUEDE SER EFÍMERA, ASÍ QUE TENGO CLAROS MIS PENSAMIENTOS": ABELITO

No es fácil mantener la mirada clara cuando las ofertas llueven y el escenario crece. Abelito parece saberlo: “La forma de trabajar conmigo siempre debe ser transparente. Reviso personalmente los contratos, hay un trabajo de los abogados detrás”.

” En mi caso, sigo trabajando con las mismas personas que me acompañan desde el principio, entonces no tengo problemas con eso”.

Abelito dijo que tiene miedo y estaba nervioso. Instagram

Esa advertencia es una señal de que el camino, para él, debe seguir siendo firme y consciente. Y añade: “Simplemente aprovecho la ola, trato de estar centrado, sé lo que quiero en mi vida, mi familia es fundamental para recordarme de dónde vengo, así que no tengo razones para sentirme superior.”

El reto personal también se deriva de su estatura: consciente de ello, Abelito lo transforma en instrumento de reflexión. “La baja estatura no la veo como discapacidad, sino como capacidad diferente, sólo tengo que vivir la vida en un medio que no está hecho para mí”, afirmó, echando luz sobre las dificultades cotidianas que muchos no perciben.