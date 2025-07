Aarón Mercury y el día que fue ignorado en alfombra roja, ¡nadie le quiso tomar fotos!

“Mi momento más humilde, que hizo que me diera cuenta que no me topaban, que la gente no me topaba”, dijo Aarón Mercury al recordar el día en el que llegó a una alfombra roja y nadie le hizo caso.

Ocurrió hace unos años, durante la premiere de la serie Zorro de Prime Video. Él llegó con actitud de celebridad... Pero nadie le quiso tomar fotos

“Cada vez que veo el video me da más risa”, ha dicho Aarón Mercury, tercer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México en su tercera temporada.

“No bastó con que mi humillación tuviera 36 millones de vistas. Siguen recordando mis traumas”, dijo en un video de TikTok donde compartió imágenes y comentó al respecto.

“Lo admito, una vez fui a una alfombra, y todos me ignoraron, nadie me tomó fotos. Y no, no le pedí a una amiga que me tomara la foto, fue a mi mamá”, dijo el influencer.

Ahora México lo conocerá en La Casa de los Famosos

Una situación similar ocurrió tras su destape para La Casa de los Famosos... Tras ser confirmado, en vivo, durante enlace con el programa Hoy, Andrea Legarreta le preguntó sobre quién era y a qué se dedicaba, pues muchas señoras no sabían sobre él.

¿Y quién es Aarón Mercury?

Originario de la ciudad de Querétaro. Actualmente, tiene 24 años y se dedica principalmente a la creación de contenido para diversas plataformas digitales.

Aarón Mercury comenzó en las redes sociales en 2019, pero fue hasta 2020 que sus videos ganaron mayor relevancia; acumulando 5.1 millones de followers en Instagram y casi 19 millones de seguidores en TikTok. Fue así que saltó a la fama, aumentando en popularidad y colaborando con diversas marcas, donde fungió como embajador y rostro para campañas publicitarias.

En el pasado protagonizó una polémica relación con Yeri MUA, pues aunque duraron muy poco tiempo, se sabe que no terminaron de la mejor manera.