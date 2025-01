A Leticia Calderón también le robaron dinero que tenía en el banco como a Cynthia Klitbo

Cuando se trata de fraudes y robos, nadie se salva. Hay famosas que lamentablemente ya lo vivieron.

Desde hace unas semanas se hizo ruido por el fraude del que Cynthia Klitbo fue víctima y que la dejó sin ahorros que tenía en una cuenta bancaria de Estados Unidos.

A pesar de tener el dinero guardado en un banco, Leticia Calderón también vivió una situación similar en torno a una cantidad calculada en 300 mil pesos.

“Fui víctima, no de todo porque mi banco bloqueó una parte, pero sí me robaron una cantidad importante de dinero”, dijo Leticia al llegar a la alfombra roja de la obra de teatro “La tiendita de los horrores”, donde Chantal Andere celebró 37 años de trayectoria.

Aunque no realtó la forma en la que perdió su dinero, Leticia Calderón sí mencionó que recibió ayuda del banco, aunque no por la totalidad del dinero. “Obviamente, te da mucho coraje. Fui a reclamar, pero el banco ya no se hizo responsable”, dijo.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a su colega tras la pérdida de sus ahorros: “Cynthia lo siento muchísimo, caray. Te quiero mucho. Qué horror”.

Cynthia Klitbo fue víctima de un robo cibernético

El caso de Cynthia Klitbo ocurre a otras personas que creen en las llamadas supuestamente realizadas desde el banco. Los criminales acceden a los datos personales y pueden realizar transferencias a otras cuentas, como le ocurrió a la actriz.

“Me puse a llorar. Ya hay una investigación y ya saben a qué cuenta fue a dar”, relató en una charla en el programa La mesa Caliente. Además, recientemente contó que el banco le facilitó una tarjeta de crédito para poder solventar sus gastos, pero su caso tardará más, al menos 6 meses.

En tanto, Cynthia tuvo que pedir prestado, pero se encontró con algunos amigos que le ofrecieron el dinero, pero le pidieron a cambio otro tipo de favores.