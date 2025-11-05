Muere exintegrante de ‘Big Brother’ tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel en Londres

“Su muerte es inesperada pero no sospechosa”.

El socialité y amigo del príncipe William y Kate Middleton, Ben Duncan, perdió la vida a los 45 años, mientras se encontraba en un lujoso hotel.

El también exintegrante de ‘Big Brother’ falleció tras caer desde el séptimo piso del hotel Trafalgar St. James en el West End de Londres.

Medios internacionales dieron a conocer que Ben Duncan murió el pasado jueves 30 de octubre, luego de que la Policía Metropolitana respondió a un reporte que alertaba sobre “un hombre en el techo” del imponente hotel de cinco estrellas alrededor de las 23:00 horas.

“Los oficiales respondieron a las preocupaciones por un hombre en el techo de un edificio en Cockspur Street, Westminster”, dijo un portavoz de la policía.

Al sitio arribaron elementos de seguridad y emergencias, sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos del servicio de ambulancias de Londres, el hombre fue declarado muerto en la escena.

Our thoughts go out to the family and friends of former Big Brother 11 housemate, Ben Duncan who passed away recently at the age of 45 🖤 #BBUK pic.twitter.com/QRug8KfZ3f — Big Blagger (@bigblagger) November 4, 2025

“Su muerte es inesperada pero no sospechosa”, declaró el portavoz.

El cuerpo de Duncan fue hallado en Spring Gardens, una calle cercana a Trafalgar Square. El hotel, cuyas habitaciones alcanzan precios de hasta £1,000 por noche, es decir más de 24 mil pesos mexicanos, cuenta con una exclusiva terraza que se ha vuelto popular entre celebridades y figuras públicas.

¿Quién fue Ben Duncan?

Es reconocido por participar en ‘Big Brother UK 2010’, sin embargo, también era muy cercano del príncipe William y Kate Middleton, con quienes estudió en la Universidad de St. Andrews.

En entrevistas pasadas, recordó haber sido testigo de los primeros momentos de su relación.

@newspulse06 A shocking tragedy has struck London’s entertainment scene as a former Big Brother star has died after falling 100ft from a rooftop bar near Trafalgar Square. Emergency crews rushed to the scene shortly after midnight, but despite rapid response efforts, he was pronounced dead on site. Authorities say the incident is being treated as unexplained but not suspicious, and an investigation is ongoing. Witnesses described the moment as “heart-stopping,” with staff and guests left in disbelief as the area was quickly cordoned off. The beloved reality star — known for his charm, humour, and TV success — is being mourned across the UK and beyond. Fans and fellow celebrities have taken to social media to share tributes, memories, and messages of love, remembering a life gone too soon. Follow @NewsPulse for verified updates, global headlines, and the stories that move the world. 🕯️ Rest in peace to a star who left too soon. #BreakingNews #LondonTragedy #BigBrotherStar #RealityTV #UKNews ♬ original sound - News Pulse

“Sabíamos que se habían llevado bien y sabíamos que algo estaba pasando, pero se quedaron solos para seguir adelante”, dijo en 2010.

Tras graduarse, Duncan se volvió una figura recurrente en la vida social londinense y en programas televisivos británicos.

En redes sociales, decenas de personas han lamentado su deceso con mensajes emotivos.

