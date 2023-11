Una banda acabó a los golpes en medio de su convierto: el video viral de la pelea

Si te gustan los conciertos, sabrás que en esos eventos pasa absolutamente de todo; sin embargo, la banda The Brian Jonestown Massacre fue más allá y protagonizó un auténtico zafarrancho en pleno escenario.

The Brian Jonestown Massacre es una banda de rock californiana que siempre ha dado de qué hablar por su explosiva propuesta. De hecho, los músicos lanzaron su disco The Future Is Your Past a inicios de este 2023, y para promocionarlo ofrecieron una serie de conciertos, llegando incluso a presentarse en México el pasado 4 de noviembre, en el Festival Hipnosis.

Sin embargo, esta gira que se antojaba exitosa llegó a su fin luego de que dos de los integrantes de The Brian Jonestown Massacre protagonizaran una fuerte pelea durante un concierto que estaban ofreciendo en Australia. El video de la paliza pronto se viralizó y tuvo consecuencias que llegaron demasiado lejos para los músicos. ¿Qué pasó con The Brian Jonestown Massacre?

INTEGRANTES DE UNA BANDA DE ROCK LLEGAN A LOS GOLPES EN PLENO CONCIERTO

Fue el pasado 21 de noviembre que The Brian Jonestown Massacre se presentó ante sus fans en Melbourne, Australia; sin embargo, lo que pintaba para ser una velada llena de música y baile terminó muy mal.

“No te necesitamos. ¡Vete! Deja mi guitarra y piensa sobre lo que está pasando”





Anton Newcombe

En las grabaciones del pleito, que no tardaron en viralizarse, se aprecia una fuerte discusión entre el líder de la banda, Anton Newcombe, con el guitarrista Ryan Van Kriedt. Lo que en un principio fue un intercambio de palabras acabó de una violenta manera:

“Apaguen el micrófono de este tipo y deja mi guitarra, la fiesta se acabó, Capitán”, se le escucha decir a Anton Newcombe.

El líder de la banda no se quedó contento con esta agresión y continuó gritándole al guitarrista: “No te necesitamos. ¡Vete! Deja mi guitarra y piensa sobre lo que está pasando”.

“Piensa mejor lo que estás diciendo porque esto es para siempre”





Ryan Van Kriedt

Ryan Van Kriedt sí se quitó la guitarra al tiempo que dejaba el escenario, sin importarle que estuvieran ante cientos de fans, no sin antes advertir, contundente: “Piensa mejor lo que estás diciendo porque esto es para siempre”.

Los ánimos pronto se calentaron cuando ambos comenzaron a hacerse señas obscenas en el escenario y, poco después, comenzó el intercambio de golpes en un zafarrancho iniciado por Anton Newcombe.

Dramatic end to the Brian Jonestown Massacre show in Melbourne tonight... pic.twitter.com/gQbdAVT6Tt — Mike Alexander (@ma261065) November 21, 2023

¡FUE IMPOSIBLE SEPARARLOS! BANDA CANCELA GIRA TRAS PLEITO EN EL ESCENARIO

Aunque empleados del staff y el resto de los integrantes de The Brian Jonestown Massacre intentaron separar a Anton Newcombe y Ryan Van Kriedt, esto resultó prácticamente imposible.

Luego de varios minutos, la dramática pelea llegó a su fin y, aunque Anton Newcombe se quedó en el escenario e intentó decir unas palabras, lo único que obtuvo fueron rechiflas e insultos del público, quien no se esperaba un “show” de este tipo.