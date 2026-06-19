¡Un COCHINERO! Así quedó Paseo de la Reforma tras festejos por triunfo de Selección Mexicana contra Corea del Sur

Este viernes, 19 de junio de 2026, los alrededores de El Ángel de la Independencia amanecieron con toneladas de basura, luego de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la justa mundialista.

Durante la noche aquello era una fiesta, pero este viernes amaneció cubierto de basura, entre botellas, vasos, latas, bolsas, mochilas, residuos y otros desechos que quedaron esparcidos sobre la avenida más importante del país.

Esto se debió al triunfo, con un gol, de la Selección Mexicana ante Corea del Sur.

Imágenes de NMás dan cuenta de la basura que quedó esparcida, misma que personal de limpieza de la CDMX, recogió desde temprana hora.

Medios han sumado imágenes del desastre que dejaron aficionados del futbol, que a diferencia de los japoneses, no recogen la basura de espacios públicos al retirarse del lugar.

▶️ Así quedaron las calles de la Ciudad de México tras el festejo por el triunfo de la Selección Mexicana contra Corea del Sur de la justa mundialista



📹: Javier Suárez pic.twitter.com/YLSDHC29HG — Milenio (@Milenio) June 19, 2026

▶️ Un total basurero es lo que dejaron los miles de aficionados que acudieron al Ángel de la Independencia para festejar el triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur



📺 #TelediarioMatutino con @anyalanis14, @liliana_sosa y @deividmedrano ⭐️ pic.twitter.com/lVggOQz7ko — Telediario CdMx (@telediario) June 19, 2026

La periodista Martha Rojas compartió: "#Reforma se ve y huele horrible. Los festejos por el Mundial dejaron montañas de #basura y uno que otro enfiestado tirado en la calle. Una pequeña escuadra de limpia se apresura, a primera hora de la mañana, a recoger el desastre #Mundialista.”