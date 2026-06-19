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¡Un COCHINERO! Así quedó Paseo de la Reforma tras festejos por triunfo de Selección Mexicana contra Corea del Sur

400 mil personas se reunieron en las calles; hombres orinaron en las jardineras y dejaron todo tipo de basura

Junio 19, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Basura en Paseo de la Reforma

NMás

Este viernes, 19 de junio de 2026, los alrededores de El Ángel de la Independencia amanecieron con toneladas de basura, luego de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la justa mundialista.

Durante la noche aquello era una fiesta, pero este viernes amaneció cubierto de basura, entre botellas, vasos, latas, bolsas, mochilas, residuos y otros desechos que quedaron esparcidos sobre la avenida más importante del país.

Esto se debió al triunfo, con un gol, de la Selección Mexicana ante Corea del Sur.
Imágenes de NMás dan cuenta de la basura que quedó esparcida, misma que personal de limpieza de la CDMX, recogió desde temprana hora.

Medios han sumado imágenes del desastre que dejaron aficionados del futbol, que a diferencia de los japoneses, no recogen la basura de espacios públicos al retirarse del lugar.

La periodista Martha Rojas compartió: "#Reforma se ve y huele horrible. Los festejos por el Mundial dejaron montañas de #basura y uno que otro enfiestado tirado en la calle. Una pequeña escuadra de limpia se apresura, a primera hora de la mañana, a recoger el desastre #Mundialista.”

Selección Mexicana
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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