“Se acabó": Yoseline Hoffman quedó absuelta del polémico caso tras 3 años

Yoseline Hoffman Badui quedó absuelta tras el polémico caso que enfrentó durante años.

La influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop o Justyoss recibió una sentencia absolutoria por el delito de pornografía infantil, dejando su historial libre cualquier antecedente penal.

El controvertido caso duró 3 años y medio, y hasta implicó que fuera privada de la libertad. Todo ocurrió por un video publicado en su canal de YouTube titulado “Patética Generación”, donde habló del abuso sexual contra una menor de edad.

Sin embargo, Yoseline Hoffman ahora celebra que es una mujer libre, absuelta de todo proceso y con sus antecedentes limpios.

“Después de 3 años y 5 meses de dolor, frustración, impotencia y duros aprendizajes. Hoy puedo decir por fin: SE ACABÓ. Oficialmente el caso llegó a su fin. El día de hoy puedo usar mi voz para defenderme de calumnias y mentiras”, publicó en sus redes sociales.

En un breve comunicado en sus historias de Instagram, reconoció: “Sé que las maneras de expresarme no fueron siempre las más adecuadas, sin embargo es importante aclarar que NUNCA se me acusó legalmente por compartir, difundir, reproducir o almacenar NINGÚN material. Todo este proceso fue por haber HABLADO de una situación. Termino este desagradable proceso ABSUELTA, muy agradecida con todas las personas que me mostraron siempre su apoyo y lista para seguir adelante”.

¿Qué dice el comunicado firmado por el abogado de Yoseline?

Se informó que un Juez de Control resolvió “extinguir la acción penal y decretar el sobreseimiento de la carpeta judicial en favor de Yoseline”.

Informaron que la sentencia absolutoria a favor de la influencer prohibe una nueva investigación a la Fiscalía por los mismos hechos.

“La resolución de la Juez de Control señalada se encuentra firme y es cosa juzgada, concluyendo así el asunto en definitiva; por lo que Yoseline Hoffman no cuenta con ningún antecedente penal”.