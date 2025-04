Quién es la influencer que anunció la muerte de su bebé de 22 meses en un terrible accidente con un espejo

La influencer Lindsay Dewey compartió con sus más de 84,6 mil seguidores la trágica muerte de su hijo de 22 meses a causa de un terrible accidente doméstico con un espejo.

En su cuenta de Instagram, fue la propia madre del pequeño quien dio detalles de este hecho, como consecuencia de la caída de un espejo que no estaba anclado en la pared.

Así ocurrió el accidente del pequeño Reed Dewey

El pequeño Reed, de casi dos años de edad, estaba jugando con su vasito, que tenía una ventosa, pegándola en el espejo y luego tirando de él, hasta que el espejo terminó por caerse encima del niño.

Lindsay Dewey, quien tiene otros dos hijos con su esposo Eric Dewey, estaba en la cocina en el momento del accidente, cuando de pronto escuchó el estruendo y corrió a la sala para ayudar a su pequeño.

Aunque Reed Dewey murió en febrero, la influencer compartió una serie de historias en Instagram el pasado 1 de abril, donde contó cómo ocurrió la tragedia mientras ella preparaba la cena.

Lindsay Dewey dio detalles del accidente de su hijo

“Estaba tan confundida sobre cómo podía haber pasado. De ninguna manera nuestro hijo era lo suficientemente fuerte para moverlo, y menos hacerlo caer. Y como eso lo sabíamos, no sentimos que era urgente anclarlo. Parecía imposible que cayera sin razón alguna teniendo en cuenta el lugar y su peso. Cuando levanté [el espejo] y lo volvió a recostar en la pared, vi que tenía el vasito pegado”, dijo Lindsay Dewey.

“Lo miré para ver si estaba bien y estaba acostado con los ojos abiertos, pero no lloraba. Sentí alivio al pensar que debía estar bien, sólo en shock o algo así”, escribió. “El espejo golpeó su cabeza de la manera más precisa y le fracturó el cráneo”, añadió, explicando que le provocó una lesión cerebral traumática grave.

Lindsay Dewey dijo que siempre había sido una madre cuidadosa y que su casa estaba llena de medidas de seguridad, incluso el espejo solía estar sostenido por una silla, pero recientemente la había quitado para limpiar una mancha de orina de su perro en la alfombra.

“Hubo tantos detalles que condujeron a que esto fuera una tormenta perfecta. En definitiva, un accidente trágico e inesperado. De algo que jamás podremos recuperar”.

La lucha de Reed por su vida

El pequeño de 22 meses fue llevado de urgencia al hospital, pero el pronóstico fue desalentador. El niño quedó en coma debido a la inflamación cerebral provocada por el impacto.

Después de días de incertidumbre, los médicos les informaron que Reed tenía muerte cerebral. Ante este diagnóstico irreversible, los padres del pequeño tomaron la decisión de donar sus órganos.

“Me he estado diciendo: ‘Si no consigue su milagro, se convertirá en uno’, y eso es lo único que me ayuda a superarlo. Aunque no se salvó, está salvando vidas”, escribió Lindsay Dewey.

“El peor día de nuestras vidas se convirtió en el mejor día de alguien más, y por eso estaré eternamente agradecida por nuestro pequeño héroe. Eres el milagro de alguien, Reed Michael. El milagro de cinco niños pequeños, para ser exactos. No podía dejar de pensar en las familias que recibieron la mejor llamada de su vida, su oración contestada. Aunque esto no sea justo en ningún sentido, estamos muy orgullosos de ti, cariño”, añadió.

¿Quién es Lindsay Dewey?

Lindsay Dewey comparte su vida en familia a través de redes sociales. Está casada con Eric Dewey, quien es bombero, con quien tiene otros dos hijos: Breegan, nacida en 2019, y Tucker, quien llegó al mundo en enero de 2021.

La familia es originaria de Idaho y suelen realizar actividades relacionadas con el campo.

Reed Michael Dewey nació el 25 de abril de 2023, en el anuncio de su nacimiento su madre escribió: “Es un tesoro invaluable y estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros. Gracias, Jesús, por esta adición perfecta. ¡Es un verdadero regalo!”.